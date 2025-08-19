Путин держит козыри, Зеленский находится под давлением: реакция мировых СМИ на встречу в Белом доме

WSJ: Зеленский не исключал территориальные уступки на встрече с Трампом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский находится под давлением
Зеленский находится под давлением Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп 18 августа встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, а затем принял в Белом доме глав государств Европы, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры сосредоточились на украинском конфликте и возможных путях его урегулирования. Как на эту встречали отреагировали мировые СМИ в материале URA.RU.

Bloomberg: оптимизм Трампа

В статье Bloomberg отмечается, что предложение Трампа о двусторонних переговорах с участием России и Украины можно рассматривать как шаг к посредничеству в конфликте. Однако остается под вопросом, согласится ли президент РФ Владимир Путин на такие обсуждения. Помощник российского лидера не подтвердил наличие прорыва, что вызывает сомнения в оптимизме заявлений из Вашингтона.

Reuters: прогресс во внешнем виде Зеленского, но не в дипломатии

Reuters уделяет внимание изменению внешнего вида Зеленского, его официальному стилю в одежде и подаче себя. Однако, несмотря на назначенные гарантии безопасности, переговорам все еще не хватает конкретики. Неясно, какие изменения произойдут в позициях сторон по таким вопросам, как территориальные уступки.

The Washington Post: воодушевление и страх на Западе

The Washington Post комментирует, что украинские и европейские лидеры воодушевлены предложениями Трампа, однако опасаются, что Кремль, по их мнению, якобы «может стать препятствием на пути к миру». В статье подчеркивается, что на самом высоком уровне в Вашингтоне была достигнута высокая степень единства, не наблюдаемая в последних встречах.

The Guardian: мнимые достижения Трампа

В The Guardian обсуждается, как Трамп использует ситуацию для саморекламы, подчеркивая свои достижения как миротворца. Однако многие заявления о его роли в разрешении конфликтов вызывают сомнения. В частности, детали о том, как именно Трамп намерен окончательно разрешить конфликт, оставались, по мнению автора материала, неясными.

Al Jazeera: паника в Европе

Автор статьи Al Jazeera утверждает, что Трамп не понимает истинных намерений России и Украины, что приводит к задержкам в переговорах. Появление европейских лидеров в Вашингтоне интерпретируется как свидетельство паники по поводу потенциальной уступки позиций США перед Кремлем.

Le Figaro: неопределенность мирного плана

Le Figaro подчеркивает уверенность Трампа в том, что он сможет достичь успеха в вопросе Украины. В статье также говорится о необходимости вовлечения Европы в мирный процесс, однако конкретные детали оставались обманчивыми или неожиданными.

The New York Times: давление на Зеленского

В статье The New York Times акцентируется внимание на растущем давлении на Зеленского, который, несмотря на свою готовность к переговорам, отвергает идею территориальных уступок. Желание Трампа более тесно связать себя с Кремлем может вызвать дополнительные сложности для Украины, утверждает автор.

Tagesschau: разделение ролей среди европейских лидеров

Tagesschau отмечает, что встреча была призвана установить трансатлантический подход, но не предоставила ясности по спорным вопросам. Разделение ролей среди европейских лидеров стало заметным, и мнения по поводу прекращения огня остаются противоречивыми.

CNN: будущее трехстороннего саммита в неясности

CNN сообщает о планах Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским, однако ранее попытки организовать такие встречи оказывались безуспешными. Нагнетающая неопределенность в политике Трампа может повлиять на дальнейшие шаги.

The Wall Street Journal: рискованный маневр Трампа

Автор The Wall Street Journal описывает предложение Трампа о мирной конференции как рискованный шаг, который может встретить сопротивление. В статье подчеркивается, что точки зрения на конфликт остаются существенно различными между Киевом и Москвой. При этом Зеленский не отвергает идею территориальных уступок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп 18 августа встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, а затем принял в Белом доме глав государств Европы, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры сосредоточились на украинском конфликте и возможных путях его урегулирования. Как на эту встречали отреагировали мировые СМИ в материале URA.RU. Bloomberg: оптимизм Трампа В статье Bloomberg отмечается, что предложение Трампа о двусторонних переговорах с участием России и Украины можно рассматривать как шаг к посредничеству в конфликте. Однако остается под вопросом, согласится ли президент РФ Владимир Путин на такие обсуждения. Помощник российского лидера не подтвердил наличие прорыва, что вызывает сомнения в оптимизме заявлений из Вашингтона. Reuters: прогресс во внешнем виде Зеленского, но не в дипломатии Reuters уделяет внимание изменению внешнего вида Зеленского, его официальному стилю в одежде и подаче себя. Однако, несмотря на назначенные гарантии безопасности, переговорам все еще не хватает конкретики. Неясно, какие изменения произойдут в позициях сторон по таким вопросам, как территориальные уступки. The Washington Post: воодушевление и страх на Западе The Washington Post комментирует, что украинские и европейские лидеры воодушевлены предложениями Трампа, однако опасаются, что Кремль, по их мнению, якобы «может стать препятствием на пути к миру». В статье подчеркивается, что на самом высоком уровне в Вашингтоне была достигнута высокая степень единства, не наблюдаемая в последних встречах. The Guardian: мнимые достижения Трампа В The Guardian обсуждается, как Трамп использует ситуацию для саморекламы, подчеркивая свои достижения как миротворца. Однако многие заявления о его роли в разрешении конфликтов вызывают сомнения. В частности, детали о том, как именно Трамп намерен окончательно разрешить конфликт, оставались, по мнению автора материала, неясными. Al Jazeera: паника в Европе Автор статьи Al Jazeera утверждает, что Трамп не понимает истинных намерений России и Украины, что приводит к задержкам в переговорах. Появление европейских лидеров в Вашингтоне интерпретируется как свидетельство паники по поводу потенциальной уступки позиций США перед Кремлем. Le Figaro: неопределенность мирного плана Le Figaro подчеркивает уверенность Трампа в том, что он сможет достичь успеха в вопросе Украины. В статье также говорится о необходимости вовлечения Европы в мирный процесс, однако конкретные детали оставались обманчивыми или неожиданными. The New York Times: давление на Зеленского В статье The New York Times акцентируется внимание на растущем давлении на Зеленского, который, несмотря на свою готовность к переговорам, отвергает идею территориальных уступок. Желание Трампа более тесно связать себя с Кремлем может вызвать дополнительные сложности для Украины, утверждает автор. Tagesschau: разделение ролей среди европейских лидеров Tagesschau отмечает, что встреча была призвана установить трансатлантический подход, но не предоставила ясности по спорным вопросам. Разделение ролей среди европейских лидеров стало заметным, и мнения по поводу прекращения огня остаются противоречивыми. CNN: будущее трехстороннего саммита в неясности CNN сообщает о планах Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским, однако ранее попытки организовать такие встречи оказывались безуспешными. Нагнетающая неопределенность в политике Трампа может повлиять на дальнейшие шаги. The Wall Street Journal: рискованный маневр Трампа Автор The Wall Street Journal описывает предложение Трампа о мирной конференции как рискованный шаг, который может встретить сопротивление. В статье подчеркивается, что точки зрения на конфликт остаются существенно различными между Киевом и Москвой. При этом Зеленский не отвергает идею территориальных уступок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...