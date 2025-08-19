Путин держит козыри, Зеленский находится под давлением: реакция мировых СМИ на встречу в Белом доме

Президент США Дональд Трамп 18 августа встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, а затем принял в Белом доме глав государств Европы, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры сосредоточились на украинском конфликте и возможных путях его урегулирования. Как на эту встречали отреагировали мировые СМИ в материале URA.RU.
Bloomberg: оптимизм Трампа
В статье Bloomberg отмечается, что предложение Трампа о двусторонних переговорах с участием России и Украины можно рассматривать как шаг к посредничеству в конфликте. Однако остается под вопросом, согласится ли президент РФ Владимир Путин на такие обсуждения. Помощник российского лидера не подтвердил наличие прорыва, что вызывает сомнения в оптимизме заявлений из Вашингтона.
Reuters: прогресс во внешнем виде Зеленского, но не в дипломатии
Reuters уделяет внимание изменению внешнего вида Зеленского, его официальному стилю в одежде и подаче себя. Однако, несмотря на назначенные гарантии безопасности, переговорам все еще не хватает конкретики. Неясно, какие изменения произойдут в позициях сторон по таким вопросам, как территориальные уступки.
The Washington Post: воодушевление и страх на Западе
The Washington Post комментирует, что украинские и европейские лидеры воодушевлены предложениями Трампа, однако опасаются, что Кремль, по их мнению, якобы «может стать препятствием на пути к миру». В статье подчеркивается, что на самом высоком уровне в Вашингтоне была достигнута высокая степень единства, не наблюдаемая в последних встречах.
The Guardian: мнимые достижения Трампа
В The Guardian обсуждается, как Трамп использует ситуацию для саморекламы, подчеркивая свои достижения как миротворца. Однако многие заявления о его роли в разрешении конфликтов вызывают сомнения. В частности, детали о том, как именно Трамп намерен окончательно разрешить конфликт, оставались, по мнению автора материала, неясными.
Al Jazeera: паника в Европе
Автор статьи Al Jazeera утверждает, что Трамп не понимает истинных намерений России и Украины, что приводит к задержкам в переговорах. Появление европейских лидеров в Вашингтоне интерпретируется как свидетельство паники по поводу потенциальной уступки позиций США перед Кремлем.
Le Figaro: неопределенность мирного плана
Le Figaro подчеркивает уверенность Трампа в том, что он сможет достичь успеха в вопросе Украины. В статье также говорится о необходимости вовлечения Европы в мирный процесс, однако конкретные детали оставались обманчивыми или неожиданными.
The New York Times: давление на Зеленского
В статье The New York Times акцентируется внимание на растущем давлении на Зеленского, который, несмотря на свою готовность к переговорам, отвергает идею территориальных уступок. Желание Трампа более тесно связать себя с Кремлем может вызвать дополнительные сложности для Украины, утверждает автор.
Tagesschau: разделение ролей среди европейских лидеров
Tagesschau отмечает, что встреча была призвана установить трансатлантический подход, но не предоставила ясности по спорным вопросам. Разделение ролей среди европейских лидеров стало заметным, и мнения по поводу прекращения огня остаются противоречивыми.
CNN: будущее трехстороннего саммита в неясности
CNN сообщает о планах Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским, однако ранее попытки организовать такие встречи оказывались безуспешными. Нагнетающая неопределенность в политике Трампа может повлиять на дальнейшие шаги.
The Wall Street Journal: рискованный маневр Трампа
Автор The Wall Street Journal описывает предложение Трампа о мирной конференции как рискованный шаг, который может встретить сопротивление. В статье подчеркивается, что точки зрения на конфликт остаются существенно различными между Киевом и Москвой. При этом Зеленский не отвергает идею территориальных уступок.
