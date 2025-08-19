Экипаж танка Т-72 выдержал атаку десятками дронов

Экипаж танка Т-72 из состава 70-го полка группировки «Днепр» успешно прошел 18-километровое минное поле в районе Малой Токмачки и обеспечил проход для штурмовых подразделений России. Об этом сообщил командир полка с позывным «Кабарда».
«Задача была выполнена, 18 километров минного поля были протралены и экипаж выдержал воздействие 24 FPV-дронов (дроны-камикадзе)», — сказано в сообщении. Кроме того, он отметил, что задача была выполнена на все 100%.
Командир танка с позывным «Сургут» уточнил, что атаки дронов-камикадзе начались сразу после выхода на маршрут. По его словам, по мере продвижения к позициям украинских вооруженных сил интенсивность атак только возрастала. Экипажу пришлось действовать в условиях постоянной угрозы со стороны беспилотников.
