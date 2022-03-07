Турция готова поддержать российский рубль

07 марта 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

Эрдоган заявил о возможности использовать российский рубль в торговле Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган допустил возможность использования российского рубля в торговле. Такое заявление он сделал в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой президентом Владимиром Путиным. «Появились подробности вчерашних переговоров президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле», — передает информацию РИА «Новости». В свою очередь, российская сторона обязуется отправить Турции 30 судов с подсолнечным маслом и пшеницей, которые сейчас находятся в Азовском море. Телефонные переговоры Путина и Эрдогана, посвященные в основном событиям на Украине, состоялись в воскресенье и продлились около часа. В ходе беседы президент РФ назвал два условия прекращения спецоперации на Украине — прекращение боевых действий и выполнений всех условий российской стороны. Сообщается также, что Эрдоган раскритиковал действия западных стран из-за дискриминации русской культуры и ее деятелей. Турция и Россия продолжат торгово-экономическое сотрудничество. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля, после подписания соответствующего документа президентом РФ Владимиром Путиным. Цель — денационализация и демилитаризация Украины, а не оккупация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган допустил возможность использования российского рубля в торговле. Такое заявление он сделал в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой президентом Владимиром Путиным. «Появились подробности вчерашних переговоров президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле», — передает информацию РИА «Новости». В свою очередь, российская сторона обязуется отправить Турции 30 судов с подсолнечным маслом и пшеницей, которые сейчас находятся в Азовском море. Телефонные переговоры Путина и Эрдогана, посвященные в основном событиям на Украине, состоялись в воскресенье и продлились около часа. В ходе беседы президент РФ назвал два условия прекращения спецоперации на Украине — прекращение боевых действий и выполнений всех условий российской стороны. Сообщается также, что Эрдоган раскритиковал действия западных стран из-за дискриминации русской культуры и ее деятелей. Турция и Россия продолжат торгово-экономическое сотрудничество. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля, после подписания соответствующего документа президентом РФ Владимиром Путиным. Цель — денационализация и демилитаризация Украины, а не оккупация страны.