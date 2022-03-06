Путин назвал два условия прекращения спецоперации на Украине

Владимир Путин заявил, что Киев должен прекратить боевые действия на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Чтобы российская спецоперация на территории Украины завершилась, Киев должен прекратить боевые действия и выполнить все условия российской стороны, которые уже были выдвинуты ранее. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, а ходе беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны оказать все необходимое содействие для безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий», — слова главы государства приводятся на официальном сайте президента России.

Сообщается также, что Эрдоган раскритиковал действия западных стран из-за дискриминации русской культуры и ее деятелей. Турция и Россия продолжат торгово-экономическое сотрудничество. На данный момент переговоры лидеров двух стран уже завершились, пишет RT.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля, после подписания соответствующего документа президентом РФ Владимиром Путиным. Цель — денационализация и демилитаризация Украины, а не оккупация страны. спецоперация на Украине идет по плану и графику, который определил Генштаб, сообщают « Невские новости ».

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