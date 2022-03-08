США перебрасывают в Польшу зенитные батареи для защиты НАТО

09 марта 2022 в 08:36 Размер текста - 17 +

США по просьбе Польши перебросят на территорию последней батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это нужно, чтобы защитить НАТО. Такую информацию предоставил представитель Европейского командования американских вооруженных сил Адам Миллер. «По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу», — сказал он. Информацию приводит РИА «Новости». Отмечается также, что это вынужденная мера, добавляет «Федеральное агентство новостей». По его словам, руководство пошло на такой шаг в «целях противодействия любым потенциальным угрозам для НАТО или США», отмечает MK.RU. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Оккупация в планы России не входит, заявил российский лидер. На территории Украины военные из РФ действуют корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.