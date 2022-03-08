США перебрасывают в Польшу зенитные батареи для защиты НАТО

США по просьбе Польши перебросят на территорию последней батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это нужно, чтобы защитить НАТО. Такую информацию предоставил представитель Европейского командования американских вооруженных сил Адам Миллер.
«По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу», — сказал он. Информацию приводит РИА «Новости».
Отмечается также, что это вынужденная мера, добавляет «Федеральное агентство новостей». По его словам, руководство пошло на такой шаг в «целях противодействия любым потенциальным угрозам для НАТО или США», отмечает MK.RU.
После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Оккупация в планы России не входит, заявил российский лидер. На территории Украины военные из РФ действуют корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.
США по просьбе Польши перебросят на территорию последней батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это нужно, чтобы защитить НАТО. Такую информацию предоставил представитель Европейского командования американских вооруженных сил Адам Миллер. «По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу», — сказал он. Информацию приводит РИА «Новости». Отмечается также, что это вынужденная мера, добавляет «Федеральное агентство новостей». По его словам, руководство пошло на такой шаг в «целях противодействия любым потенциальным угрозам для НАТО или США», отмечает MK.RU. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Оккупация в планы России не входит, заявил российский лидер. На территории Украины военные из РФ действуют корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.