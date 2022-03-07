07 марта 2022
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04 марта 2022

В Тюменской области резко вырос спрос на домработниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, депутат, чиновник, карандаш, заседание думы, запись на прием
В то же время, в регионе снизился спрос на госслужащих Фото:

Спрос на услуги домашнего персонала в Тюменской области за год вырос на 168%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter, проведшей исследование.

«В регионе наиболее ощутимо вырос спрос на работников в профессиональных сферах „Домашний персонал“ (+168% к февралю 2021 года), „Безопасность“ (+163%), „Инсталляция и сервис“ (+155%), „Транспорт, логистика“ (+99%) и „Спорт, фитнес, красота“ (+95%)», — рассказали в HeadHunter.

По данным рекрутинговой компании, в то же время в Тюменской области снизился спрос на госслужащих и работников некоммерческих организаций — минус 77% по сравнению с февралем 2021 года. «Кроме того, сократилось количество активных вакансий в профессиональных сферах „Страхование“ (-35%), „Автомобильный бизнес“ (-31%), „Банки“ (-10%)», — добавили там.

Ранее агентство писало, что восемь тюменских предприятий вошли в число лучших работодателей России. В них сотрудникам готовы платить сотни тысяч рублей.

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Спрос на услуги домашнего персонала в Тюменской области за год вырос на 168%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter, проведшей исследование. «В регионе наиболее ощутимо вырос спрос на работников в профессиональных сферах „Домашний персонал“ (+168% к февралю 2021 года), „Безопасность“ (+163%), „Инсталляция и сервис“ (+155%), „Транспорт, логистика“ (+99%) и „Спорт, фитнес, красота“ (+95%)», — рассказали в HeadHunter. По данным рекрутинговой компании, в то же время в Тюменской области снизился спрос на госслужащих и работников некоммерческих организаций — минус 77% по сравнению с февралем 2021 года. «Кроме того, сократилось количество активных вакансий в профессиональных сферах „Страхование“ (-35%), „Автомобильный бизнес“ (-31%), „Банки“ (-10%)», — добавили там. Ранее агентство писало, что восемь тюменских предприятий вошли в число лучших работодателей России. В них сотрудникам готовы платить сотни тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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