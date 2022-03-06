06 марта 2022
05 марта 2022
04 марта 2022

В центральном парке Кургана появился новый пункт полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые полицейские будки. Курган, полиция, пункт полиции, полицейский пункт
Пункты полиции установили в Кургане в ЦПКиО и возле вокзала, а также на улице Свердлова в Шадринске Фото:

Три новых стационарных пункта полиции установлены на территории Курганской области и переданы в безвозмездное пользование УМВД. Один из них расположен в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Кургана, сообщают в региональном департаменте имущественных и земельных отношений.

«Приобретены дополнительно три стационарных пункта полиции, которые переданы в безвозмездное пользование УМВД России по городу Кургану и в Шадринске. Пункты полиции установлены в местах массового пребывания людей, а также наиболее подверженных криминогенным проявлениям. Такими местами определены: город Шадринск (улица Свердлова, 78), а также город Курган, у железнодорожного вокзала и в ЦПКиО», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пункты полиции установлены в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области». В департаменте отмечают, что их внешний вид отвечает городскому облику, а надпись «Полиция» имеет подсветку.

Новые пункты полиции начали устанавливать в Кургане в конце 2021 года. Как ранее сообщало URA.RU, первые два таких пункта появились на набережной реки Тобол и возле ТРЦ «Пушкинский». 10 ноября 2021 года, в День сотрудника органов внутренних дел, один из этих пунктов полиции оценили начальник регионального УМВД Дмитрий Свинов и губернатор Вадим Шумков.

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Три новых стационарных пункта полиции установлены на территории Курганской области и переданы в безвозмездное пользование УМВД. Один из них расположен в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Кургана, сообщают в региональном департаменте имущественных и земельных отношений. «Приобретены дополнительно три стационарных пункта полиции, которые переданы в безвозмездное пользование УМВД России по городу Кургану и в Шадринске. Пункты полиции установлены в местах массового пребывания людей, а также наиболее подверженных криминогенным проявлениям. Такими местами определены: город Шадринск (улица Свердлова, 78), а также город Курган, у железнодорожного вокзала и в ЦПКиО», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Пункты полиции установлены в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области». В департаменте отмечают, что их внешний вид отвечает городскому облику, а надпись «Полиция» имеет подсветку. Новые пункты полиции начали устанавливать в Кургане в конце 2021 года. Как ранее сообщало URA.RU, первые два таких пункта появились на набережной реки Тобол и возле ТРЦ «Пушкинский». 10 ноября 2021 года, в День сотрудника органов внутренних дел, один из этих пунктов полиции оценили начальник регионального УМВД Дмитрий Свинов и губернатор Вадим Шумков.
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