Дороги перекрыли до 31 декабря 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Улицы Каменщиков и Ударников на участке от Красноуфимской до Начдива Васильева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга перекроют до 31 декабря 2023 года. Дороги перекроют для строительства школы № 41. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города на официальном сайте.

«Закрыто до: 31 декабря 2023. Движение закрыто в связи с началом строительства средней образовательной школы № 41 по адресу Котельникова, 5а в Верх-Исетском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее дорожники перекрыли главный выезд из Академического района на три месяца — с 12 февраля по 15 мая. Это стало необходимо для строительства в районе новой трамвайной ветки, которая должна разгрузить общественный транспорт и дороги.

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