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В Екатеринбурге на два года перекроют две улицы. Карта

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Дорожные работы на улице Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, дорожные работы, перекрытие дороги
Дороги перекрыли до 31 декабря 2023 года Фото:

Улицы Каменщиков и Ударников на участке от Красноуфимской до Начдива Васильева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга перекроют до 31 декабря 2023 года. Дороги перекроют для строительства школы № 41. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города на официальном сайте.

«Закрыто до: 31 декабря 2023. Движение закрыто в связи с началом строительства средней образовательной школы № 41 по адресу Котельникова, 5а в Верх-Исетском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее дорожники перекрыли главный выезд из Академического района на три месяца — с 12 февраля по 15 мая. Это стало необходимо для строительства в районе новой трамвайной ветки, которая должна разгрузить общественный транспорт и дороги.

Фото:

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Улицы Каменщиков и Ударников на участке от Красноуфимской до Начдива Васильева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга перекроют до 31 декабря 2023 года. Дороги перекроют для строительства школы № 41. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города на официальном сайте. «Закрыто до: 31 декабря 2023. Движение закрыто в связи с началом строительства средней образовательной школы № 41 по адресу Котельникова, 5а в Верх-Исетском районе», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее дорожники перекрыли главный выезд из Академического района на три месяца — с 12 февраля по 15 мая. Это стало необходимо для строительства в районе новой трамвайной ветки, которая должна разгрузить общественный транспорт и дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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