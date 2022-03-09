Врач, удаляя зуб, обработал раны пациентки аммиаком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменского частного стоматолога, обезобразившего лицо женщине, будут судить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Медику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«По версии следствия, 4 ноября 2020 года врач, удаляя женщине зуб, по неосторожности при обработке раны вместо антисептического средства применил раствор аммиака, что повлекло причинение химического ожога верхней челюсти. Чтобы сокрыть ожог, медик рекомендовал пациентке лечиться дома, под его наблюдением, заверив женщину об отсутствии оснований для обращения в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

В результате у 41-летней пациентки развилось гнойное воспаление — флегмона мягких тканей правой половины лица. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказались помощь, но после заживления ран ее лицо оказалось обезображено.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении врача-стоматолога направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Медику грозит до года колонии или до четырех лет ограничения свободы.