На фоне заявлений McDonald’s об официальном закрытии ресторанов в России, жители ХМАО пытаются нажиться на коллекционерах и продают фирменные игрушки компании за десятки тысяч рублей. Соответствующие объявления появились на «Авито».
«Как от сердца отрываю. Времена тяжелые, срочно нужны деньги. Игрушка фирменная», — написал Александр Плоткин, продающий игрушки из набора «Хэппи Мил». Автор объявления также отказался снижать цену за игрушку. Среди объявлений есть информация и о других игрушках компании, однако их цена значительно ниже.
При этом в ХМАО рестораны McDonald’s по-прежнему работают, а в пресс-службе компании заверили, что информации о предстоящем закрытии нет. Однако ранее глава McDonald’s Крис Кемпчински заявил о закрытии ресторанов сети в России. Это произошло в связи с началом спецоперации России на Украине, после чего страна подверглась жестким санкциям со стороны западных стран.
На фоне заявлений McDonald’s об официальном закрытии ресторанов в России, жители ХМАО пытаются нажиться на коллекционерах и продают фирменные игрушки компании за десятки тысяч рублей. Соответствующие объявления появились на «Авито». «Как от сердца отрываю. Времена тяжелые, срочно нужны деньги. Игрушка фирменная», — написал Александр Плоткин, продающий игрушки из набора «Хэппи Мил». Автор объявления также отказался снижать цену за игрушку. Среди объявлений есть информация и о других игрушках компании, однако их цена значительно ниже. При этом в ХМАО рестораны McDonald’s по-прежнему работают, а в пресс-службе компании заверили, что информации о предстоящем закрытии нет. Однако ранее глава McDonald’s Крис Кемпчински заявил о закрытии ресторанов сети в России. Это произошло в связи с началом спецоперации России на Украине, после чего страна подверглась жестким санкциям со стороны западных стран.