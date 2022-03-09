Жители ХМАО продают игрушки из McDonald’s за десятки тысяч

10 марта 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО продают фирменные игрушки «Макдоналдс» из-за новости о закрытии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На фоне заявлений McDonald’s об официальном закрытии ресторанов в России, жители ХМАО пытаются нажиться на коллекционерах и продают фирменные игрушки компании за десятки тысяч рублей. Соответствующие объявления появились на «Авито». «Как от сердца отрываю. Времена тяжелые, срочно нужны деньги. Игрушка фирменная», — написал Александр Плоткин, продающий игрушки из набора «Хэппи Мил». Автор объявления также отказался снижать цену за игрушку. Среди объявлений есть информация и о других игрушках компании, однако их цена значительно ниже. При этом в ХМАО рестораны McDonald’s по-прежнему работают, а в пресс-службе компании заверили, что информации о предстоящем закрытии нет. Однако ранее глава McDonald’s Крис Кемпчински заявил о закрытии ресторанов сети в России. Это произошло в связи с началом спецоперации России на Украине, после чего страна подверглась жестким санкциям со стороны западных стран. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На фоне заявлений McDonald’s об официальном закрытии ресторанов в России, жители ХМАО пытаются нажиться на коллекционерах и продают фирменные игрушки компании за десятки тысяч рублей. Соответствующие объявления появились на «Авито». «Как от сердца отрываю. Времена тяжелые, срочно нужны деньги. Игрушка фирменная», — написал Александр Плоткин, продающий игрушки из набора «Хэппи Мил». Автор объявления также отказался снижать цену за игрушку. Среди объявлений есть информация и о других игрушках компании, однако их цена значительно ниже. При этом в ХМАО рестораны McDonald’s по-прежнему работают, а в пресс-службе компании заверили, что информации о предстоящем закрытии нет. Однако ранее глава McDonald’s Крис Кемпчински заявил о закрытии ресторанов сети в России. Это произошло в связи с началом спецоперации России на Украине, после чего страна подверглась жестким санкциям со стороны западных стран.