Кадыров раскрыл содержание разговора с Путиным

У Кадырова и Путина состоялся телефонный разговор Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Это произошло после видеоконференции на тему мер социально-экономической поддержки субъектов страны.

«У нас с главой государства состоялся телефонный разговор. Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят. Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству!», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее глава Чечни заявил, что Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Он отметил, что чеченские военные продвигаются вперед, националисты отступают.