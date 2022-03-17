Кадыров раскрыл содержание разговора с Путиным

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
У Кадырова и Путина состоялся телефонный разговор Фото:
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Это произошло после видеоконференции на тему мер социально-экономической поддержки субъектов страны.

«У нас с главой государства состоялся телефонный разговор. Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят. Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству!», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее глава Чечни заявил, что Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Он отметил, что чеченские военные продвигаются вперед, националисты отступают.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Это произошло после видеоконференции на тему мер социально-экономической поддержки субъектов страны. «У нас с главой государства состоялся телефонный разговор. Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят. Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее глава Чечни заявил, что Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Он отметил, что чеченские военные продвигаются вперед, националисты отступают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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