Парикмахеры из ХМАО рассказали, когда и на сколько поднимут цены

17 марта 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

В последнее время поднялись закупочные цены на расходники как зарубежных, так и российских брендов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Парикмахеры из ХМАО заявили, что поднимут цены только в том случае, если за полгода рынок расходных материалов не стабилизируется. При этом в самое ближайшее время поднимать цены на свои услуги барберы не собираются. Об этом рассказали владельцы салонов красоты, с которыми пообщался журналист URA.RU. «Говорить о росте цен на парикмахерские услуги сейчас преждевременно. На каком основании мы должны их поднимать? Расходники есть, примерно на полгода», — рассказали в салоне красоты Family в Сургуте. «Все цены держатся на прежнем уровне пока есть материалы, мы не заинтересованы в панике и должны предупреждать своих клиентов как минимум за месяц. Никакого ажиотажа и необоснованного поднятия цен не планируется», — добавила мастер-бровист из Нижневартовска Елизавета Яковлева. Часть предпринимателей уже обратили внимание на то, что резко поднялись закупочные цены на красители как зарубежных, так и российских брендов. «Мы пока тоже держим цены, но глядя на эту закупку, понимаем, что скоро это будет нереально. Нам поставщики все уже более двух недель считают исходя из курса евро. Даже российские бюджетные бренды типа Estel подняли цены примерно на 100%. Это в любом случае отразится на стоимости услуг», — рассказали в нижневартовской студии красоты RAY of Light. Также парикмахеры говорят о том, что в связи с уходом с российского рынка части брендов, может снизиться и качество предоставляемых услуг. «Ну вот представьте, мы многие годы работали с европейскими высококачественными красителями, фактически сейчас придется искать альтернативу им, и далеко не факт, что удастся подобрать лучшую по качеству», — делится мнением собеседник агентства из парикмахерского сообщества. Ранее URA.RU сообщало, что на Урале и в Пермском крае подорожают в скором времени парикмахерские и маникюрные услуги. Мастера красоты опасаются, что рост цен приведет к оттоку клиентов. После введения санкций ЕС в отношении России многие иностранные производители косметики приостановили поставки, либо покинули российский рынок, совершив попытку надавить на рядовых жителей страны. Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на продукты или товары — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Парикмахеры из ХМАО заявили, что поднимут цены только в том случае, если за полгода рынок расходных материалов не стабилизируется. При этом в самое ближайшее время поднимать цены на свои услуги барберы не собираются. Об этом рассказали владельцы салонов красоты, с которыми пообщался журналист URA.RU. «Говорить о росте цен на парикмахерские услуги сейчас преждевременно. На каком основании мы должны их поднимать? Расходники есть, примерно на полгода», — рассказали в салоне красоты Family в Сургуте. «Все цены держатся на прежнем уровне пока есть материалы, мы не заинтересованы в панике и должны предупреждать своих клиентов как минимум за месяц. Никакого ажиотажа и необоснованного поднятия цен не планируется», — добавила мастер-бровист из Нижневартовска Елизавета Яковлева. Часть предпринимателей уже обратили внимание на то, что резко поднялись закупочные цены на красители как зарубежных, так и российских брендов. «Мы пока тоже держим цены, но глядя на эту закупку, понимаем, что скоро это будет нереально. Нам поставщики все уже более двух недель считают исходя из курса евро. Даже российские бюджетные бренды типа Estel подняли цены примерно на 100%. Это в любом случае отразится на стоимости услуг», — рассказали в нижневартовской студии красоты RAY of Light. Также парикмахеры говорят о том, что в связи с уходом с российского рынка части брендов, может снизиться и качество предоставляемых услуг. «Ну вот представьте, мы многие годы работали с европейскими высококачественными красителями, фактически сейчас придется искать альтернативу им, и далеко не факт, что удастся подобрать лучшую по качеству», — делится мнением собеседник агентства из парикмахерского сообщества. Ранее URA.RU сообщало, что на Урале и в Пермском крае подорожают в скором времени парикмахерские и маникюрные услуги. Мастера красоты опасаются, что рост цен приведет к оттоку клиентов. После введения санкций ЕС в отношении России многие иностранные производители косметики приостановили поставки, либо покинули российский рынок, совершив попытку надавить на рядовых жителей страны. Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на продукты или товары — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.