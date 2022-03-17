ВТБ переводит все иностранные акции брокера в другие компании

Банк ВТБ в силу введенных Западом санкций вынужден передать иностранные активы клиентов другим брокерам. Письмо с соответствующей информацией получила клиентка банка, которая рассказала об этом URA.RU. При этом обслуживание по активам РФ продолжится.
«Из-за сложившейся ситуации на финансовых рынках и ограничений, наложенных иностранными государствами на Банк ВТБ, в целях заботы о наших клиентах и защиты их интересов мы приняли решение передать обслуживание иностранных ценных бумаг в другие ведущие финансовые организации РФ. Мы пошли на такой шаг, чтобы вы сохранили возможность покупать и продавать любые активы без ограничений», — сказано в сообщении, которые было отправлено клиентам банка.
В банке отметили, что до 30 марта клиентам озвучат, к какому конкретно брокеру переведут активы. По всем российским ценным бумагам, а также инструментам срочного рынка банк ВТБ продолжит обслуживать клиентов», — отметили в ВТБ.
Ранее страны Запада ввели масштабные санкции против финансового сектора РФ. Под ограничениями оказались ряд банков, а с рынка России ушли платежные системы Visa и MasterCard. ВТБ и «Альфа-банк» стали предлагать россиянам открыть счет в китайских юанях. Банк России запретил банкам до 9 сентября взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам.
Банк ВТБ в силу введенных Западом санкций вынужден передать иностранные активы клиентов другим брокерам. Письмо с соответствующей информацией получила клиентка банка, которая рассказала об этом URA.RU. При этом обслуживание по активам РФ продолжится. «Из-за сложившейся ситуации на финансовых рынках и ограничений, наложенных иностранными государствами на Банк ВТБ, в целях заботы о наших клиентах и защиты их интересов мы приняли решение передать обслуживание иностранных ценных бумаг в другие ведущие финансовые организации РФ. Мы пошли на такой шаг, чтобы вы сохранили возможность покупать и продавать любые активы без ограничений», — сказано в сообщении, которые было отправлено клиентам банка. В банке отметили, что до 30 марта клиентам озвучат, к какому конкретно брокеру переведут активы. По всем российским ценным бумагам, а также инструментам срочного рынка банк ВТБ продолжит обслуживать клиентов», — отметили в ВТБ. Ранее страны Запада ввели масштабные санкции против финансового сектора РФ. Под ограничениями оказались ряд банков, а с рынка России ушли платежные системы Visa и MasterCard. ВТБ и «Альфа-банк» стали предлагать россиянам открыть счет в китайских юанях. Банк России запретил банкам до 9 сентября взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам.