ВТБ переводит все иностранные акции брокера в другие компании

17 марта 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

ВТБ передаст иностранные активы клиентов другим брокерам из-за санкций Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банк ВТБ в силу введенных Западом санкций вынужден передать иностранные активы клиентов другим брокерам. Письмо с соответствующей информацией получила клиентка банка, которая рассказала об этом URA.RU. При этом обслуживание по активам РФ продолжится. «Из-за сложившейся ситуации на финансовых рынках и ограничений, наложенных иностранными государствами на Банк ВТБ, в целях заботы о наших клиентах и защиты их интересов мы приняли решение передать обслуживание иностранных ценных бумаг в другие ведущие финансовые организации РФ. Мы пошли на такой шаг, чтобы вы сохранили возможность покупать и продавать любые активы без ограничений», — сказано в сообщении, которые было отправлено клиентам банка. В банке отметили, что до 30 марта клиентам озвучат, к какому конкретно брокеру переведут активы. По всем российским ценным бумагам, а также инструментам срочного рынка банк ВТБ продолжит обслуживать клиентов», — отметили в ВТБ. Ранее страны Запада ввели масштабные санкции против финансового сектора РФ. Под ограничениями оказались ряд банков, а с рынка России ушли платежные системы Visa и MasterCard. ВТБ и «Альфа-банк» стали предлагать россиянам открыть счет в китайских юанях. Банк России запретил банкам до 9 сентября взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам. Скриншот письма ВТБ Скриншот письма ВТБ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банк ВТБ в силу введенных Западом санкций вынужден передать иностранные активы клиентов другим брокерам. Письмо с соответствующей информацией получила клиентка банка, которая рассказала об этом URA.RU. При этом обслуживание по активам РФ продолжится. «Из-за сложившейся ситуации на финансовых рынках и ограничений, наложенных иностранными государствами на Банк ВТБ, в целях заботы о наших клиентах и защиты их интересов мы приняли решение передать обслуживание иностранных ценных бумаг в другие ведущие финансовые организации РФ. Мы пошли на такой шаг, чтобы вы сохранили возможность покупать и продавать любые активы без ограничений», — сказано в сообщении, которые было отправлено клиентам банка. В банке отметили, что до 30 марта клиентам озвучат, к какому конкретно брокеру переведут активы. По всем российским ценным бумагам, а также инструментам срочного рынка банк ВТБ продолжит обслуживать клиентов», — отметили в ВТБ. Ранее страны Запада ввели масштабные санкции против финансового сектора РФ. Под ограничениями оказались ряд банков, а с рынка России ушли платежные системы Visa и MasterCard. ВТБ и «Альфа-банк» стали предлагать россиянам открыть счет в китайских юанях. Банк России запретил банкам до 9 сентября взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам.