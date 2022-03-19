Мэрия Челябинска подпишет документ о застройке Каширинского рынка

Наталья Рыльская заявила, что соглашение подпишут до конца недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска подпишет соглашение о застройке Каширинского рынка, который находится на улице Братьев Кашириных. Как сообщила на аппаратном совещании 21 марта вице-мэр Надежда Рыльская, соглашение будет подписано с владельцами до конца недели.

«Это соглашение под одному по одному из пилотных проектов по реализации комплексного развития территорий. Несмотря на сложную ситуацию, на сегодняшний день проявляют интерес застройщики и будущие инвесторы», — заявила Рыльская.

Каширинский рынок был построен в начале девяностых годов. На сегодняшний день это один из крупнейших рынков Челябинска, где торгуют оптом и в розницу.

На месте рынка запланировано строительство 295 тысяч кв. метров жилья, школы на 1 500 мест, детского сада на 600 мест, встроенного физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Работы планируется начать в этом году.