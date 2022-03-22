Данные десятков тысяч свердловчан из «Яндекс.Еды» оказались в открытом доступе

23 марта 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Среди данных — ФИО, адрес, номер телефона, e-mail и сумма покупок за последний месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU В сеть утекли данные 28 718 пользователей сервиса «Яндекс.Еда» в Свердловской области. Информация опубликована на сайте saveurdata. Среди данных — ФИО, адрес, номер телефона, e-mail и сумма покупок за последний месяц. «Мы публикуем базу с персональной информацией россиян, которой могут воспользоваться с целью запугивания и обмана. Вы можете проверить на карте какая информация есть у преступников, чтобы понимать риски. Предупрежден значит вооружен», — пишут авторы ресурса. Большая часть данных пользователей находится в Екатеринбурге и его пригородах — в Верхней Пышме, Березовском, Арамиль и так далее. Утекли данные также 203 жителей Нижнего Тагила и 75 жителей Каменска-Уральского. В начале марта URA.RU рассказывало, что пользователям сервиса «Яндекс.Еда» пришла рассылка с предупреждением о том, что их данные оказались в открытом доступе. В сообщении отмечалось, что утечка не коснулась банковских и платежных данных, логинов и паролей. Скриншот с сайта saveurdata.org Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В сеть утекли данные 28 718 пользователей сервиса «Яндекс.Еда» в Свердловской области. Информация опубликована на сайте saveurdata. Среди данных — ФИО, адрес, номер телефона, e-mail и сумма покупок за последний месяц. «Мы публикуем базу с персональной информацией россиян, которой могут воспользоваться с целью запугивания и обмана. Вы можете проверить на карте какая информация есть у преступников, чтобы понимать риски. Предупрежден значит вооружен», — пишут авторы ресурса. Большая часть данных пользователей находится в Екатеринбурге и его пригородах — в Верхней Пышме, Березовском, Арамиль и так далее. Утекли данные также 203 жителей Нижнего Тагила и 75 жителей Каменска-Уральского. В начале марта URA.RU рассказывало, что пользователям сервиса «Яндекс.Еда» пришла рассылка с предупреждением о том, что их данные оказались в открытом доступе. В сообщении отмечалось, что утечка не коснулась банковских и платежных данных, логинов и паролей. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.