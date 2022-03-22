22 марта 2022

Данные десятков тысяч свердловчан из «Яндекс.Еды» оказались в открытом доступе

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
Среди данных — ФИО, адрес, номер телефона, e-mail и сумма покупок за последний месяц Фото:

В сеть утекли данные 28 718 пользователей сервиса «Яндекс.Еда» в Свердловской области. Информация опубликована на сайте saveurdata. Среди данных — ФИО, адрес, номер телефона, e-mail и сумма покупок за последний месяц.

«Мы публикуем базу с персональной информацией россиян, которой могут воспользоваться с целью запугивания и обмана. Вы можете проверить на карте какая информация есть у преступников, чтобы понимать риски. Предупрежден значит вооружен», — пишут авторы ресурса.

Большая часть данных пользователей находится в Екатеринбурге и его пригородах — в Верхней Пышме, Березовском, Арамиль и так далее. Утекли данные также 203 жителей Нижнего Тагила и 75 жителей Каменска-Уральского.

В начале марта URA.RU рассказывало, что пользователям сервиса «Яндекс.Еда» пришла рассылка с предупреждением о том, что их данные оказались в открытом доступе. В сообщении отмечалось, что утечка не коснулась банковских и платежных данных, логинов и паролей.

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

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В сеть утекли данные 28 718 пользователей сервиса «Яндекс.Еда» в Свердловской области. Информация опубликована на сайте saveurdata. Среди данных — ФИО, адрес, номер телефона, e-mail и сумма покупок за последний месяц. «Мы публикуем базу с персональной информацией россиян, которой могут воспользоваться с целью запугивания и обмана. Вы можете проверить на карте какая информация есть у преступников, чтобы понимать риски. Предупрежден значит вооружен», — пишут авторы ресурса. Большая часть данных пользователей находится в Екатеринбурге и его пригородах — в Верхней Пышме, Березовском, Арамиль и так далее. Утекли данные также 203 жителей Нижнего Тагила и 75 жителей Каменска-Уральского. В начале марта URA.RU рассказывало, что пользователям сервиса «Яндекс.Еда» пришла рассылка с предупреждением о том, что их данные оказались в открытом доступе. В сообщении отмечалось, что утечка не коснулась банковских и платежных данных, логинов и паролей. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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