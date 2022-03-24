Британское минобороны готово отправить в Черное море свои корабли. Полное видео пранка с министром

24 марта 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Великобритания готова отправить в Черное море свои военные корабли. Об этом заявил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Блогеры выложили полное видео розыгрыша на своем youtube-канале. «Мы, как вы знаете, не собираемся открыто атаковать российские корабли и самолеты. По крайней мере, не на этом этапе. Но если вы помните, в прошлом году мы провели наш эсминец HMS Defender у берегов Крыма, тогда русские вели себя противоправно. Мы войдем в воды Черного моря. Думаю, это случится довольно скоро», — заявил Бен Уоллес в ходе разговора с Вованом и Лесусом. Он уточнил, что Лондон готов обсудить с Киевом, как близко британские военные корабли подойдут к украинским берегам. Также он подтвердил, что Великобритания направит на Украину вооружения для борьбы с флотом и авиацией РФ. Вован и Лесус выложили полную запись разговора с Уоллесом на своем youtube-канале. О том, что его пытались разыграть, министр обороны сообщил в своем Twitter еще 17 марта, передает «Национальная служба новостей». Минобороны Великобритании посчитало звонок Вована и Лексуса угрозой национальной безопасности. Ведомство обратилось к руководству YouTube с просьбой удалить видео. Читатели британского таблоида Daily Mail были возмущены словами Уоллеса о том, что у Соединенного Королевства закончились запасы противотанковых установок. Министр обороны заявил, что почти весь свой арсенал Лондон отправил Киеву. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО, членом которого является Великобритания, не желает вмешиваться в конфликт на востоке Европы. В частности, альянс не собирается вводить бесполетную зону над Украиной. По словам Столтенберга, это приведет к полномасштабной войне в Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины.