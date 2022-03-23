23 марта 2022

Махонин предложил выдавать пермякам «больные» деревья

© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, рубка леса, вырубка леса, вырубка деревьев
На заболевшие деревья могут также рассчитывать и бизнесмены Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил на заседании правительства 24 марта, что древесину, которая образуется в рамках санитарной очистки леса, необходимо выдавать жителям или местным предпринимателям. Трансляция заседания проходила в youtube-канале «Пермский край».

«Если мы говорим о тех же самых санитарных рубках, то конечно древесина, которая получается в результате этой деятельности, должна быть предоставлена или населению или местному бизнесу. Об этом надо подумать», — отметил глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что пермскому заводу грозит срыв поставок леса. А пермяка признали виновным в «случайном» уничтожении почти 300 га леса.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил на заседании правительства 24 марта, что древесину, которая образуется в рамках санитарной очистки леса, необходимо выдавать жителям или местным предпринимателям. Трансляция заседания проходила в youtube-канале «Пермский край». «Если мы говорим о тех же самых санитарных рубках, то конечно древесина, которая получается в результате этой деятельности, должна быть предоставлена или населению или местному бизнесу. Об этом надо подумать», — отметил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что пермскому заводу грозит срыв поставок леса. А пермяка признали виновным в «случайном» уничтожении почти 300 га леса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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