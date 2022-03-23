Махонин предложил выдавать пермякам «больные» деревья

На заболевшие деревья могут также рассчитывать и бизнесмены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил на заседании правительства 24 марта, что древесину, которая образуется в рамках санитарной очистки леса, необходимо выдавать жителям или местным предпринимателям. Трансляция заседания проходила в youtube-канале «Пермский край».

«Если мы говорим о тех же самых санитарных рубках, то конечно древесина, которая получается в результате этой деятельности, должна быть предоставлена или населению или местному бизнесу. Об этом надо подумать», — отметил глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что пермскому заводу грозит срыв поставок леса. А пермяка признали виновным в «случайном» уничтожении почти 300 га леса.