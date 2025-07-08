08 июля 2025

На Пермский край надвигается циклон «Габриэль»

Вызывающий торнадо циклон «Габриэль» надвигается на Пермский край
© Служба новостей «URA.RU»
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Метеорологи предупреждают о возможных экстремальных погодных явлениях
Метеорологи предупреждают о возможных экстремальных погодных явлениях Фото:

На территорию Пермского края 9 июля распространится влияние мощного южного циклона «Габриэль». Он сопровождается поступлением тропических воздушных масс и выраженной атмосферной неустойчивостью.

В регионе ожидаются опасные погодные явления. Среди них — шквалистый ветер, крупный град, а также вероятность формирования торнадо», — сообщает проект «Метеодневник. Новости погоды» в telegram-канале. 

Основная часть циклона будет располагаться над Польшей и Беларусью. Однако его фронтальные системы охватят центральные районы России и достигнут Урала. Наибольшая вероятность неблагоприятных метеорологических явлений в Пермском крае прогнозируется во второй половине недели, когда циклон сместится в сторону Уральского региона.

Эксперты обращают внимание на повышенную опасность, связанную с сопутствующими метеорологическими явлениями: грозами, интенсивными ливнями с количеством осадков до 30 миллиметров в час, а также шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. В горных и предгорных районах края не исключается возникновение селевых потоков и локальных подтоплений.

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На территорию Пермского края 9 июля распространится влияние мощного южного циклона «Габриэль». Он сопровождается поступлением тропических воздушных масс и выраженной атмосферной неустойчивостью. В регионе ожидаются опасные погодные явления. Среди них — шквалистый ветер, крупный град, а также вероятность формирования торнадо», — сообщает проект «Метеодневник. Новости погоды» в telegram-канале.  Основная часть циклона будет располагаться над Польшей и Беларусью. Однако его фронтальные системы охватят центральные районы России и достигнут Урала. Наибольшая вероятность неблагоприятных метеорологических явлений в Пермском крае прогнозируется во второй половине недели, когда циклон сместится в сторону Уральского региона. Эксперты обращают внимание на повышенную опасность, связанную с сопутствующими метеорологическими явлениями: грозами, интенсивными ливнями с количеством осадков до 30 миллиметров в час, а также шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. В горных и предгорных районах края не исключается возникновение селевых потоков и локальных подтоплений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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