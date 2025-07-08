08 июля 2025

В популярном пермском детском театре продается кафе

В Перми владелец продает кафе в детском Театр-Тятрике за 1,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесом владеет индивидуальный предприниматель
Бизнесом владеет индивидуальный предприниматель Фото:

В здании пермского детского Театра-Тятрика выставлено на продажу кафе. Заведение площадью 12 квадратных метров оценивают в 1,5 млн рублей. Информация опубликована на сайте бесплатных объявлений.

«Продается кафе в детском Театре-Тятрике на втором этаже. Оборудование в собственности. Стоимость 1,5 млн рублей», — пишет продавец.

Уточняется, что каждый месяц кафе приносит в среднем 105 тысяч рублей прибыли. В основном в него ходят посетители и сотрудники театра. Причина продажи не раскрывается. По словам продавца, руководство театра не против привлечения посетителей, но никак в этом не помогает.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае на трассе продается популярное кафе. Бизнес оценивают в 700 тысяч рублей.

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В здании пермского детского Театра-Тятрика выставлено на продажу кафе. Заведение площадью 12 квадратных метров оценивают в 1,5 млн рублей. Информация опубликована на сайте бесплатных объявлений. «Продается кафе в детском Театре-Тятрике на втором этаже. Оборудование в собственности. Стоимость 1,5 млн рублей», — пишет продавец. Уточняется, что каждый месяц кафе приносит в среднем 105 тысяч рублей прибыли. В основном в него ходят посетители и сотрудники театра. Причина продажи не раскрывается. По словам продавца, руководство театра не против привлечения посетителей, но никак в этом не помогает. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае на трассе продается популярное кафе. Бизнес оценивают в 700 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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