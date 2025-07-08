В популярном пермском детском театре продается кафе

В здании пермского детского Театра-Тятрика выставлено на продажу кафе. Заведение площадью 12 квадратных метров оценивают в 1,5 млн рублей. Информация опубликована на сайте бесплатных объявлений.
«Продается кафе в детском Театре-Тятрике на втором этаже. Оборудование в собственности. Стоимость 1,5 млн рублей», — пишет продавец.
Уточняется, что каждый месяц кафе приносит в среднем 105 тысяч рублей прибыли. В основном в него ходят посетители и сотрудники театра. Причина продажи не раскрывается. По словам продавца, руководство театра не против привлечения посетителей, но никак в этом не помогает.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае на трассе продается популярное кафе. Бизнес оценивают в 700 тысяч рублей.
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