Пермский стратегический завод снизит объем дивидендов по итогам года

Акционеры пермского АО «ОДК-Авиадвигатель» на прошедшем собрании в конце июня приняли решение снизить объем дивидендных выплат по итогам прошлого года. Общая сумма составит 239 млн рублей, что эквивалентно 25,7% чистой прибыли компании за отчетный период, указано в опубликованных материалах.
«На выплату дивидендов направлено 239 млн рублей, 690 млн рублей чистой прибыли акционеры решили не распределять», — на сообщение «ОДК-Авиадвигатель» ссылается «Коммерсант-Прикамье». В компании пояснили, что решение о выплатах принималось с учетом текущих финансовых показателей. Для сравнения, по итогам 2023 года на дивиденды было направлено 293,3 млн рублей, что составляло 25% от годовой прибыли.
За 2024 год выручка АО достигла 26 млрд рублей, а чистая прибыль составила 929 млн. Годом ранее эти показатели были на уровне 23,1 млрд и 1,17 млрд рублей соответственно. Завод специализируется на разработке авиационных двигателей.
Ранее аналогичные решения о дивидендах принимали и другие крупные предприятия региона. Так, ПАО «Пермнефтегеофизика» направило на выплаты акционерам 33,8 млн рублей из более чем 338 млн рублей чистой прибыли за прошлый год. А на ПНППК, несмотря на прибыль в 2 млрд рублей, полностью отказалась от дивидендов.
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