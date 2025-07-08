08 июля 2025

Полиция разыскивает двух дебоширов, избивших пермяка в ночном клубе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение, в котором произошел инцидент, находится на улице Луначарского
Заведение, в котором произошел инцидент, находится на улице Луначарского Фото:

В Ленинском районе Перми сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия. Они направлены на установление личностей двух мужчин. 

«Предположительно, они нанесли побои одному из посетителей заведения, расположенного на улице Луначарского. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту», — сообщает ГУ МВД России по Пермском краю в telegram-канале. 

Очевидцев, располагающих информацией о личности дебоширов, просят позвонить в полицию. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми толпа жестко избила пермяка из-за парковки.

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В Ленинском районе Перми сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия. Они направлены на установление личностей двух мужчин.  «Предположительно, они нанесли побои одному из посетителей заведения, расположенного на улице Луначарского. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту», — сообщает ГУ МВД России по Пермском краю в telegram-канале.  Очевидцев, располагающих информацией о личности дебоширов, просят позвонить в полицию. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми толпа жестко избила пермяка из-за парковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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