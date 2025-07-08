Заведение, в котором произошел инцидент, находится на улице Луначарского
В Ленинском районе Перми сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия. Они направлены на установление личностей двух мужчин.
«Предположительно, они нанесли побои одному из посетителей заведения, расположенного на улице Луначарского. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту», — сообщает ГУ МВД России по Пермском краю в telegram-канале.
Очевидцев, располагающих информацией о личности дебоширов, просят позвонить в полицию. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми толпа жестко избила пермяка из-за парковки.
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