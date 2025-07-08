08 июля 2025

Парк Горького в Перми вводит дресс-код

© Служба новостей «URA.RU»
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Дроид Дуняша приглашает на День рождения 17 июля
Дроид Дуняша приглашает на День рождения 17 июля Фото:

В Перми парк развлечений имени Горького вводит дресс-код для посетителей. Но только на одну вечеринку – 17 июля здесь отметят День рождения робота Дуняши, которая работает в местном кафе. Праздник пройдет в стиле NEO-гламур, поэтому дресс-код для гостей соответствующий.

«Ваш образ – билет на вечеринку! Обратите внимание, что без соблюдения дресс-кода на вечеринку не попасть. Выбирайте наряды в розовых, серебристых, фиолетовых, сиреневых, голубых и перламутровых оттенках. Добавьте блеска с помощью металлика и пайеток, чтобы сиять и привлекать все взгляды весь вечер», — говорится в telegram-канале парка.

На своем Дне рождения Дуняша обещает угощения, фотозоны и необычных гостей. Всех ждет розыгрыш подарков, благотворительный аукцион и лекторий. Завершат вечер танцы под треки диджея.

Робот Дуняша в парке Горького появился в 2022 году. Дроид продает мороженое в местном кибер-кафе. Прототипом для дизайна внешности стала Диана Габдуллина — супруга учредителя парка Рашида Габдуллина. 

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В Перми парк развлечений имени Горького вводит дресс-код для посетителей. Но только на одну вечеринку – 17 июля здесь отметят День рождения робота Дуняши, которая работает в местном кафе. Праздник пройдет в стиле NEO-гламур, поэтому дресс-код для гостей соответствующий. «Ваш образ – билет на вечеринку! Обратите внимание, что без соблюдения дресс-кода на вечеринку не попасть. Выбирайте наряды в розовых, серебристых, фиолетовых, сиреневых, голубых и перламутровых оттенках. Добавьте блеска с помощью металлика и пайеток, чтобы сиять и привлекать все взгляды весь вечер», — говорится в telegram-канале парка. На своем Дне рождения Дуняша обещает угощения, фотозоны и необычных гостей. Всех ждет розыгрыш подарков, благотворительный аукцион и лекторий. Завершат вечер танцы под треки диджея. Робот Дуняша в парке Горького появился в 2022 году. Дроид продает мороженое в местном кибер-кафе. Прототипом для дизайна внешности стала Диана Габдуллина — супруга учредителя парка Рашида Габдуллина. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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