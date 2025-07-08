Самолет из Перми в Новосибирск не вылетел с первой попытки из-за забытого тормоза

В пермском аэропорту Большое Савино 7 июля был зафиксирован инцидент с воздушным судном, выполнявшим рейс в Новосибирск. Самолет Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines был вынужден прервать разгон при взлете и вернуться на стоянку.
«После проведения дополнительного технического осмотра выяснилось, что причиной происшествия стал неотпущенный стояночный тормоз. По завершении проверки экипаж принял решение повторно осуществить взлет», — сообщает telegram-канал Aviaincident.
Второй взлет прошел без затруднений, и самолет успешно прибыл в пункт назначения — аэропорт Новосибирска. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми самолет столкнулся с птицей, когда заходил на посадку. Инцидент произошел на высоте 400 футов.
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