08 июля 2025

Самолет из Перми в Новосибирск не вылетел с первой попытки из-за забытого тормоза

Самолет из Перми в Новосибирск не вылетел с первой попытки из-за тормоза
© Служба новостей «URA.RU»
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По завершении проверки экипаж принял решение повторно осуществить взлет
По завершении проверки экипаж принял решение повторно осуществить взлет Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино 7 июля был зафиксирован инцидент с воздушным судном, выполнявшим рейс в Новосибирск. Самолет Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines был вынужден прервать разгон при взлете и вернуться на стоянку.

«После проведения дополнительного технического осмотра выяснилось, что причиной происшествия стал неотпущенный стояночный тормоз. По завершении проверки экипаж принял решение повторно осуществить взлет», — сообщает telegram-канал Aviaincident.

Второй взлет прошел без затруднений, и самолет успешно прибыл в пункт назначения — аэропорт Новосибирска. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми самолет столкнулся с птицей, когда заходил на посадку. Инцидент произошел на высоте 400 футов.

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В пермском аэропорту Большое Савино 7 июля был зафиксирован инцидент с воздушным судном, выполнявшим рейс в Новосибирск. Самолет Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines был вынужден прервать разгон при взлете и вернуться на стоянку. «После проведения дополнительного технического осмотра выяснилось, что причиной происшествия стал неотпущенный стояночный тормоз. По завершении проверки экипаж принял решение повторно осуществить взлет», — сообщает telegram-канал Aviaincident. Второй взлет прошел без затруднений, и самолет успешно прибыл в пункт назначения — аэропорт Новосибирска. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми самолет столкнулся с птицей, когда заходил на посадку. Инцидент произошел на высоте 400 футов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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