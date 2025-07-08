Пермяка оштрафовали за укрывательство десятков мигрантов

Иностранец, получивший российское гражданство, согласился на предложение своего знакомого получить незаконный доход преступным способом. Используя широкие контакты среди мигрантов, они совместно подыскивали лиц, заинтересованных в фиктивной постановке на миграционный учет в Перми.
«За период с 2023 по 2024 годы в МФЦ ими были противоправно зарегистрированы по месту пребывания не менее 40 иностранных граждан в трех жилых помещениях на территории Перми. Фактически указанные лица в квартирах не проживали. Поэтому х действия препятствовали осуществлению контроля за исполнением иностранцами требований миграционного законодательства и мониторингом их перемещений по России. Преступление выявили сотрудники полиции», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.
Суд признал обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде уголовных штрафов. Согласно решению суда, размер наказания для одного из осужденных составил 60 тысяч рублей. Задолженность уже погашена.
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