Пермский скульптор Екатерина Шардакова создала серию портретных кукол президентов США. Она сделала их по заказу из Америки, где планировался целый музейный проект, посвященный лидерам страны. Одной из последних работ пермячки стала фигурка Дональда Трампа. Но пока она не завершена – готова только голова президента.
«Я делала серию американских президентов. Их должно было быть много, но не сложилось. Сейчас куклы где-то в Америке... Должен был быть музейный проект, но у заказчиков планы поменялись. Всего получилось семь президентов. Дональду только не повезло, я переделывала голову, но так и не доделала куклу», — рассказала Шардакова в соцсети «ВКонтакте».
Скульптор пояснила корреспонденту URA.RU, что куклы она делает только на заказ. На изготовление одной фигурки размером 50-55 см у мастера уходит около месяца. Цена вопроса – от 90 тысяч рублей. Среди работ Екатерины не только президенты США. В коллекции есть, например, дирижер Теодор Курентзис, музыкант Ноэл Галлахер, герои сериала «Игра престолов» и других кинопроектов.
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