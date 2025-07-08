Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с Днем семьи, любви и верности участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». На мероприятии присутствовали молодожены из Пермского края Артем Радостев и Ольга Абашева, которые заключили брак на фестивале. Об этом сказано на сайте краевого правительства.
«Глава государства Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям второго Всероссийского свадебного фестиваля „Россия. Соединяя сердца“. Одной из пар, решивших заключить брачный союз на Всероссийском свадебном фестивале, стали Артем Радостев и Ольга Абашева из Пермского края», — сказано в сообщении. Президент пожелал всем молодоженам хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и ценности, которые передали нам наши предки: почитание старших, забота о детях, святость материнства.
О пермских молодоженах известно, что Артем родом из Кудымкара. Там он закончил педагогическое училище по специальности «Учитель начальных классов и музыки». Затем переехал в Пермь и устроился на работу в Театр юного зрителя, где встретил Ольгу. Девушка получила образование в Пермском институте культуры по специальности «Артист драматического театра и кино». Сейчас пермяки продолжают работать в театрах, но уже разных. «Конечно, это не была любовь с первого взгляда. Но каждый день нашего общения у нас появлялось ощущение, что рядом человек, с которым мы знакомы уже тысячу лет и столько же еще можем провести вместе», — передает пресс-служба краевого правительства слова Ольги.
Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» проходит с 8 по 10 июля в Москве. Событие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль организуют второй год подряд. В программе: лекции, мастер-классы, концерты и выставки. Центральным событием фестиваля станет передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Его привезли из Мурома, где жили святые Петр и Феврония, ставшие символом любви и верности. Молодоженам передадут огонь пары, которые заключили брак на фестивале в 2024 году.
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