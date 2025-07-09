В центре Перми на полмесяца введут запрет для водителей. Схема

ЦБДД: в Перми на полмесяца ограничат движение на участке улицы Борчанинова
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения продлятся с 13 июля до 1 августа
Ограничения продлятся с 13 июля до 1 августа Фото:

В Перми на полмесяца запретят движение транспорта на участке улицы Борчанинова. Ограничения продлятся с 13 июля до 1 августа.

«Речь идет об улице Борчанинова на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловская. Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ в рамках капремонта», — предупреждает Центр безопасности дорожного движения Пермского края в telegram-канале. 

В это время на отрезке будет разрешено только движение трамваев. Автомобилистов просят соблюдать внимательность и руководствоваться знаками приоритета при проезде данного перекрестка.

Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ в рамках капремонта
Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ в рамках капремонта
Фото:

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В Перми на полмесяца запретят движение транспорта на участке улицы Борчанинова. Ограничения продлятся с 13 июля до 1 августа. «Речь идет об улице Борчанинова на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловская. Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ в рамках капремонта», — предупреждает Центр безопасности дорожного движения Пермского края в telegram-канале.  В это время на отрезке будет разрешено только движение трамваев. Автомобилистов просят соблюдать внимательность и руководствоваться знаками приоритета при проезде данного перекрестка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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