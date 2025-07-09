Ограничения продлятся с 13 июля до 1 августа
В Перми на полмесяца запретят движение транспорта на участке улицы Борчанинова. Ограничения продлятся с 13 июля до 1 августа.
«Речь идет об улице Борчанинова на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловская. Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ в рамках капремонта», — предупреждает Центр безопасности дорожного движения Пермского края в telegram-канале.
В это время на отрезке будет разрешено только движение трамваев. Автомобилистов просят соблюдать внимательность и руководствоваться знаками приоритета при проезде данного перекрестка.
Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ в рамках капремонта
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!