Роспотребнадзор смягчил коронавирусные правила для школ

Школьникам разрешили проводить массовые мероприятия на свежем воздухе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор ослабил коронавирусные ограничения в школах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета. Отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров. Отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. Допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России почти исчез «дельта»-штамм коронавируса. В связи с улучшением ситуации в Московской области отменили все коронавирусные ограничения, пишет «Национальная служба новостей». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие ограничений по всей стране, передает «Дни.ру».