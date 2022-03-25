Роспотребнадзор смягчил коронавирусные правила для школ

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Школьникам разрешили проводить массовые мероприятия на свежем воздухе Фото:
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор ослабил коронавирусные ограничения в школах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета. Отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров. Отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. Допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России почти исчез «дельта»-штамм коронавируса. В связи с улучшением ситуации в Московской области отменили все коронавирусные ограничения, пишет «Национальная служба новостей». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие ограничений по всей стране, передает «Дни.ру».

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Роспотребнадзор ослабил коронавирусные ограничения в школах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета. Отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров. Отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. Допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России почти исчез «дельта»-штамм коронавируса. В связи с улучшением ситуации в Московской области отменили все коронавирусные ограничения, пишет «Национальная служба новостей». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие ограничений по всей стране, передает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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