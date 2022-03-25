Роспотребнадзор смягчил коронавирусные правила для школ

Роспотребнадзор ослабил коронавирусные ограничения в школах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета. Отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров. Отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. Допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России почти исчез «дельта»-штамм коронавируса. В связи с улучшением ситуации в Московской области отменили все коронавирусные ограничения, пишет «Национальная служба новостей». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие ограничений по всей стране, передает «Дни.ру».
Роспотребнадзор ослабил коронавирусные ограничения в школах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета. Отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров. Отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. Допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России почти исчез «дельта»-штамм коронавируса. В связи с улучшением ситуации в Московской области отменили все коронавирусные ограничения, пишет «Национальная служба новостей». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие ограничений по всей стране, передает «Дни.ру».