Министр Мантуров: перестройка логистики в РФ займет до 6 месяцев

27 марта 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Мантуров рассказал о новшествах в российской экономике Фото: Анна Майорова © URA.RU Министр промышленности и торгвли РФ Денис Мантуров рассказал, сколько времени уйдет у России на перестройку логистических цепочек в связи с введением санкций. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1», в программе «Москва. Кремль. Путин». «Нам нужно три, максимум — шесть месяцев по разным отраслям. Для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — сказал Мантуров. Россия вынуждена перестраивать свои логистические цепочки из-за новых западных санкций. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр промышленности и торгвли РФ Денис Мантуров рассказал, сколько времени уйдет у России на перестройку логистических цепочек в связи с введением санкций. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1», в программе «Москва. Кремль. Путин». «Нам нужно три, максимум — шесть месяцев по разным отраслям. Для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — сказал Мантуров. Россия вынуждена перестраивать свои логистические цепочки из-за новых западных санкций. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.