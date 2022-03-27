Министр Мантуров: перестройка логистики в РФ займет до 6 месяцев

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Торжественная церемония открытия международной промышленной выставки Иннопром-2018. Екатеринбург , мантуров денис, портрет
Мантуров рассказал о новшествах в российской экономике Фото:

Министр промышленности и торгвли РФ Денис Мантуров рассказал, сколько времени уйдет у России на перестройку логистических цепочек в связи с введением санкций. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1», в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Нам нужно три, максимум — шесть месяцев по разным отраслям. Для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — сказал Мантуров.

Россия вынуждена перестраивать свои логистические цепочки из-за новых западных санкций. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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Министр промышленности и торгвли РФ Денис Мантуров рассказал, сколько времени уйдет у России на перестройку логистических цепочек в связи с введением санкций. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1», в программе «Москва. Кремль. Путин». «Нам нужно три, максимум — шесть месяцев по разным отраслям. Для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — сказал Мантуров. Россия вынуждена перестраивать свои логистические цепочки из-за новых западных санкций. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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