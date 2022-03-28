Российские банки начали отказываться от кэшбека из-за решения ЦБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Пластиковые карты. Тюмень, пластиковые карты, банковская карта, кредитные карты, кредитка
«Росбанк» откажется от кэшбека по картам MasterCard Фото:

Российские банки начали отказываться от кэшбека из-за ограничений Центробанка по эквайрингу. О сокращении программ с 1 апреля заявили «Росбанк» и «Альфа банк».

«С 1 апреля „Росбанк“ закрывает программу начисления кэшбека 20% по картам MasterCard у партнеров (в их число входят „Яндекс.Маркет“ и „Магнит“). Бонусную программу по картам „Яндекс Плюс“ с 1 апреля также сворачивает „Альфа“», — передают «Известия» со ссылкой на заявления банков. В «Газпромбанке», «Ренессанс Кредите» и «Сбере» не исключили изменения условий в ближайший месяц.

В марте Центробанк РФ сообщил об ограничении комиссии за прием платежей до 1% для компаний, продающих социально значимые товары или представляющих такие услуги, передает сайт MK.RU. Такие меры вводятся с 18 апреля по 31 августа. Ограничение тарифов затронет продавцов продуктов питания, еды, потребительских товаров, лекарств и медицинских изделий. Также в списке компании, которые оказывают услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры и туризма.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские банки начали отказываться от кэшбека из-за ограничений Центробанка по эквайрингу. О сокращении программ с 1 апреля заявили «Росбанк» и «Альфа банк». «С 1 апреля „Росбанк“ закрывает программу начисления кэшбека 20% по картам MasterCard у партнеров (в их число входят „Яндекс.Маркет“ и „Магнит“). Бонусную программу по картам „Яндекс Плюс“ с 1 апреля также сворачивает „Альфа“», — передают «Известия» со ссылкой на заявления банков. В «Газпромбанке», «Ренессанс Кредите» и «Сбере» не исключили изменения условий в ближайший месяц. В марте Центробанк РФ сообщил об ограничении комиссии за прием платежей до 1% для компаний, продающих социально значимые товары или представляющих такие услуги, передает сайт MK.RU. Такие меры вводятся с 18 апреля по 31 августа. Ограничение тарифов затронет продавцов продуктов питания, еды, потребительских товаров, лекарств и медицинских изделий. Также в списке компании, которые оказывают услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры и туризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...