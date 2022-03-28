Российские банки начали отказываться от кэшбека из-за решения ЦБ

28 марта 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

«Росбанк» откажется от кэшбека по картам MasterCard Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российские банки начали отказываться от кэшбека из-за ограничений Центробанка по эквайрингу. О сокращении программ с 1 апреля заявили «Росбанк» и «Альфа банк». «С 1 апреля „Росбанк“ закрывает программу начисления кэшбека 20% по картам MasterCard у партнеров (в их число входят „Яндекс.Маркет“ и „Магнит“). Бонусную программу по картам „Яндекс Плюс“ с 1 апреля также сворачивает „Альфа“», — передают «Известия» со ссылкой на заявления банков. В «Газпромбанке», «Ренессанс Кредите» и «Сбере» не исключили изменения условий в ближайший месяц. В марте Центробанк РФ сообщил об ограничении комиссии за прием платежей до 1% для компаний, продающих социально значимые товары или представляющих такие услуги, передает сайт MK.RU . Такие меры вводятся с 18 апреля по 31 августа. Ограничение тарифов затронет продавцов продуктов питания, еды, потребительских товаров, лекарств и медицинских изделий. Также в списке компании, которые оказывают услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры и туризма. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские банки начали отказываться от кэшбека из-за ограничений Центробанка по эквайрингу. О сокращении программ с 1 апреля заявили «Росбанк» и «Альфа банк». «С 1 апреля „Росбанк“ закрывает программу начисления кэшбека 20% по картам MasterCard у партнеров (в их число входят „Яндекс.Маркет“ и „Магнит“). Бонусную программу по картам „Яндекс Плюс“ с 1 апреля также сворачивает „Альфа“», — передают «Известия» со ссылкой на заявления банков. В «Газпромбанке», «Ренессанс Кредите» и «Сбере» не исключили изменения условий в ближайший месяц. В марте Центробанк РФ сообщил об ограничении комиссии за прием платежей до 1% для компаний, продающих социально значимые товары или представляющих такие услуги, передает сайт MK.RU. Такие меры вводятся с 18 апреля по 31 августа. Ограничение тарифов затронет продавцов продуктов питания, еды, потребительских товаров, лекарств и медицинских изделий. Также в списке компании, которые оказывают услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры и туризма.