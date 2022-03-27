27 марта 2022
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Трассу М-5 в Челябинской области засыпает снегом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Сообщается о двухдневных осадках в регионе (фото из архива) Фото:

Федеральную трассу М-5 в Челябинской области 28 марта засыпает снегом. Водители опубликовали фото заснеженной трассы в социальных сетях.

«Снег идет более чем уверенно. Укрывает дорожное покрытие прямо на глазах», — написал Руслан Ч. в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте».

В ГИБДД области предупредили водителей, что осадки в виде мокрого снега будут идти в горнозаводской зоне региона на протяжении двух дней. В госавтоинспекции попросили водителей по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. На всех автодорогах федерального и областного значения работает 41 дополнительный наряд дорожно-патрульной службы.

Трассу М-5 в Челябинской области засыпает снегом
Фото:

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Федеральную трассу М-5 в Челябинской области 28 марта засыпает снегом. Водители опубликовали фото заснеженной трассы в социальных сетях. «Снег идет более чем уверенно. Укрывает дорожное покрытие прямо на глазах», — написал Руслан Ч. в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте». В ГИБДД области предупредили водителей, что осадки в виде мокрого снега будут идти в горнозаводской зоне региона на протяжении двух дней. В госавтоинспекции попросили водителей по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. На всех автодорогах федерального и областного значения работает 41 дополнительный наряд дорожно-патрульной службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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