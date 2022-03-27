Трассу М-5 в Челябинской области засыпает снегом. Фото, видео

28 марта 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Сообщается о двухдневных осадках в регионе (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральную трассу М-5 в Челябинской области 28 марта засыпает снегом. Водители опубликовали фото заснеженной трассы в социальных сетях. «Снег идет более чем уверенно. Укрывает дорожное покрытие прямо на глазах», — написал Руслан Ч. в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте». В ГИБДД области предупредили водителей, что осадки в виде мокрого снега будут идти в горнозаводской зоне региона на протяжении двух дней. В госавтоинспекции попросили водителей по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. На всех автодорогах федерального и областного значения работает 41 дополнительный наряд дорожно-патрульной службы. Трассу М-5 в Челябинской области засыпает снегом Фото: Екатерина П. в «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Федеральную трассу М-5 в Челябинской области 28 марта засыпает снегом. Водители опубликовали фото заснеженной трассы в социальных сетях. «Снег идет более чем уверенно. Укрывает дорожное покрытие прямо на глазах», — написал Руслан Ч. в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте». В ГИБДД области предупредили водителей, что осадки в виде мокрого снега будут идти в горнозаводской зоне региона на протяжении двух дней. В госавтоинспекции попросили водителей по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. На всех автодорогах федерального и областного значения работает 41 дополнительный наряд дорожно-патрульной службы.