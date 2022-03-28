В ЯНАО на ремонт «трассы смерти» вновь выделили сотни миллионов

Власти вновь выделили деньги на ремонт трассы Сургут-Салехард Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ремонт участка Пангоды — Правохеттинский — Старый Надым, на федеральной трассе Сургут — Салехард, власти ЯНАО из окружного бюджета выделят более 280 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте закупок.

«Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Пангоды — Правохеттинский — 202 985 190 рублей, участок Правохеттинский — Старый Надым — 62 459 482 рублей. Источник финансирования: Окружной бюджет ЯНАО», — говорится в документах закупок. Также на разработку проектной документации на капитальный ремонт участка Пангоды — Правохеттинский потратят 14 999 924 рублей. Ремонтные работы начнутся 1 июня и закончатся 17 октября 2022 года.

Участок Пангоды — Правохеттинский считается проблемным. Еще в 2008 году на оперативное завершение строительства этого участка было дополнительно выделено полмиллиарда рублей. Однако в 2011 году власти со скандалом расторгли контракт с субподрядчиком за то, что тот недобросовестно выполнял работу. Также в апреле 2021 года власти выделили на ремонт участка Правохеттинский — Старый Надым 45 млн рублей.