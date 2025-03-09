NYT обнародовала план по прекращению огня на Украине

Эксперты Женевского центра политики безопасности предложили план по обеспечению прекращения огня на Украине, который включает создание буферной зоны для разделения участвующих сторон. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на доклад центра.
«На прошлой неделе эта группа [военных и гражданских] экспертов впервые выступила публично, опубликовав 31-страничную статью, в которой подробно излагаются технические детали того, как можно контролировать и обеспечивать прекращение огня вдоль линии фронта протяженностью более 700 миль», — сообщило издание. Согласно докладу Женевского центра политики безопасности, одним из возможных путей обеспечения прекращения огня на территории Украины является создание буферной зоны.
Буферная зона должна стать разграничительной линией между украинскими и российскими военными подразделениями. Контроль за соблюдением режима прекращения огня будет осуществляться полицией и гражданскими наблюдателями. Безопасность наблюдателей должны обеспечивать до десяти тысяч солдат.
По мнению докладчиков, данная миссия должна действовать на основании мандата ООН или другого международного органа. Наблюдатели будут сообщать о соблюдении условий перемирия и о том, было ли тяжелое вооружение отведено на установленное расстояние от демилитаризованной зоны.
Первая встреча группы экспертов из центра состоялась в Женеве весной 2022 года, вскоре после начала конфликта. На этой встрече обсуждались методы, способствующие укреплению стабильности будущего перемирия.
Ранее Россия и США предприняли ряд действий для урегулирования конфликта на Украине. Встречи делегаций двух стран прошли в Эр-Рияде и Стамбуле. Также президент США Дональд Трамп предпринял попытку провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Как отметили в Кремле лечь в основу мирного договора между Россией и Украиной могут Стамбульские соглашения. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, переговоры могут начаться именно с этого аспекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.