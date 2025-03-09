Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения

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В марте 2025 года пройдут военно-морские учения России, Китая и Ирана
В марте 2025 года пройдут военно-морские учения России, Китая и Ирана Фото:

В первой половине марта 2025 года Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения в акватории близ иранского порта Чабахар. Об этом сообщило министерство обороны Китая.

«В начале-середине марта военно-морские силы Китая, Ирана и России проведут совместные учения „Бонд безопасности-2025“», — говорится в заявлении министерства обороны Китая на официальном сайте ведомства. Сообщается, что учения, получившие название «Бонд безопасности-2025», нацелены на углубление военного взаимного доверия и сотрудничества между тремя странами.

В рамках учений «Бонд безопасности-2025» планируется проведение различных морских операций, таких как атака морских целей, выборочные проверки и аресты, устранение повреждений, а также совместный поиск и спасение. В учениях примут участие эсминец 47-го эскортного флота Китая «Баотоу» и судно комплексного снабжения «Гаою Лейк». Маневры пройдут в акватории близ иранского порта Чабахар.

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В первой половине марта 2025 года Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения в акватории близ иранского порта Чабахар. Об этом сообщило министерство обороны Китая. «В начале-середине марта военно-морские силы Китая, Ирана и России проведут совместные учения „Бонд безопасности-2025“», — говорится в заявлении министерства обороны Китая на официальном сайте ведомства. Сообщается, что учения, получившие название «Бонд безопасности-2025», нацелены на углубление военного взаимного доверия и сотрудничества между тремя странами. В рамках учений «Бонд безопасности-2025» планируется проведение различных морских операций, таких как атака морских целей, выборочные проверки и аресты, устранение повреждений, а также совместный поиск и спасение. В учениях примут участие эсминец 47-го эскортного флота Китая «Баотоу» и судно комплексного снабжения «Гаою Лейк». Маневры пройдут в акватории близ иранского порта Чабахар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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