Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения

В первой половине марта 2025 года Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения в акватории близ иранского порта Чабахар. Об этом сообщило министерство обороны Китая.
«В начале-середине марта военно-морские силы Китая, Ирана и России проведут совместные учения „Бонд безопасности-2025“», — говорится в заявлении министерства обороны Китая на официальном сайте ведомства. Сообщается, что учения, получившие название «Бонд безопасности-2025», нацелены на углубление военного взаимного доверия и сотрудничества между тремя странами.
В рамках учений «Бонд безопасности-2025» планируется проведение различных морских операций, таких как атака морских целей, выборочные проверки и аресты, устранение повреждений, а также совместный поиск и спасение. В учениях примут участие эсминец 47-го эскортного флота Китая «Баотоу» и судно комплексного снабжения «Гаою Лейк». Маневры пройдут в акватории близ иранского порта Чабахар.
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