Виктор Рябчиков решил поддержать российскую армию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат думы Сургута Виктор Рябчиков наклеил буквы Z и V на свой автомобиль Nissan Murano в поддержку российских вооруженных сил, проводящих спецоперацию на Украине. Эту информацию URA.RU подтвердил сам депутат.

«Это решение связано с моей внутренней составляющей. Я и до этого высказывался в поддержку российской армии во время спецоперации на Украине на разных площадках. Считаю, что вооруженным силам нужна такая помощь. У нас в обществе как-то стесняются ее высказывать», — сообщил Рябчиков. Депутат также добавил, что символ V он нанес на капот автомобиля, а Z на одно из боковых стекол.

URA.RU ранее сообщало, что в Сургуте буква Z была нанесен на пассажирский автотранспорт. Теперь с такой символикой по городу перемещаются рейсовые автобусы муниципального предприятия «СПОПАТ».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс и направлена на защиту жителей ДНР от геноцида националистов. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донбасса.

Фото: пресс-служба думы Сургута