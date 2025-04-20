20 апреля 2025
19 апреля 2025

В ХМАО пьяный водитель сбил пенсионерку и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП
В ХМАО пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП Фото:

В Мегион пьяный водитель автомобиля «Мазда» сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО.

«По предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на женщину, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении. При освидетельствовании на состояние опьянения виновника автоаварии, зафиксировано 1,01 промилле в выдыхаемом воздухе», — сообщили в пресс-службе.

Женщина получила травмы. Виновник аварии был задержан правоохранительными органами в скором времени после происшествия.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске водитель ВАЗа проехал на красный свет и столкнулся с Mazda, в результате чего пострадала пассажирка иномарки. По данным ГИБДД, с начала года в регионе произошло 11 аварий из-за проезда на запрещающий сигнал светофора, в которых пострадали 14 человек.

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В Мегион пьяный водитель автомобиля «Мазда» сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО. «По предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на женщину, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении. При освидетельствовании на состояние опьянения виновника автоаварии, зафиксировано 1,01 промилле в выдыхаемом воздухе», — сообщили в пресс-службе. Женщина получила травмы. Виновник аварии был задержан правоохранительными органами в скором времени после происшествия. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске водитель ВАЗа проехал на красный свет и столкнулся с Mazda, в результате чего пострадала пассажирка иномарки. По данным ГИБДД, с начала года в регионе произошло 11 аварий из-за проезда на запрещающий сигнал светофора, в которых пострадали 14 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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