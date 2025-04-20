В ХМАО пьяный водитель сбил пенсионерку и скрылся

В Мегион пьяный водитель автомобиля «Мазда» сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО.
«По предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на женщину, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении. При освидетельствовании на состояние опьянения виновника автоаварии, зафиксировано 1,01 промилле в выдыхаемом воздухе», — сообщили в пресс-службе.
Женщина получила травмы. Виновник аварии был задержан правоохранительными органами в скором времени после происшествия.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске водитель ВАЗа проехал на красный свет и столкнулся с Mazda, в результате чего пострадала пассажирка иномарки. По данным ГИБДД, с начала года в регионе произошло 11 аварий из-за проезда на запрещающий сигнал светофора, в которых пострадали 14 человек.
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