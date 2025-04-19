ХМАО вывозит огромные объемы леса в Узбекистан

С начала 2025 года из ХМАО в Узбекистан отправили 29 тысяч кубометров древесины. За первые четыре месяца года проконтролировали 359 партий пиломатериалов хвойных пород, сообщает пресс-служба Россельхознадзора Тюменской области.
«За период с 1 января по 17 апреля должностными лицами управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО из ХМАО проконтролировано 359 партий пиломатериалов хвойных пород, предназначенных на экспорт в Республику Узбекистан, общим объемом 29 тысяч кубометров», — сказано на сайте ведомства. Нарушения не обнаружили.
Каждая партия древесины прошла обязательную обработку. Это требование Узбекистана по фитосанитарным нормам. Все 359 партий обработали от вредителей.
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