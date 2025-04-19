19 апреля 2025
18 апреля 2025

ХМАО вывозит огромные объемы леса в Узбекистан

Экспорт леса из ХМАО в Узбекистан составил 29 тысяч кубометров за 2025 год
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года из ХМАО в Узбекистан отправили 29 тысяч кубометров древесины
С начала года из ХМАО в Узбекистан отправили 29 тысяч кубометров древесины Фото:

С начала 2025 года из ХМАО в Узбекистан отправили 29 тысяч кубометров древесины. За первые четыре месяца года проконтролировали 359 партий пиломатериалов хвойных пород, сообщает пресс-служба Россельхознадзора Тюменской области.

«За период с 1 января по 17 апреля должностными лицами управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО из ХМАО проконтролировано 359 партий пиломатериалов хвойных пород, предназначенных на экспорт в Республику Узбекистан, общим объемом 29 тысяч кубометров», — сказано на сайте ведомства. Нарушения не обнаружили.

Каждая партия древесины прошла обязательную обработку. Это требование Узбекистана по фитосанитарным нормам. Все 359 партий обработали от вредителей.

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С начала 2025 года из ХМАО в Узбекистан отправили 29 тысяч кубометров древесины. За первые четыре месяца года проконтролировали 359 партий пиломатериалов хвойных пород, сообщает пресс-служба Россельхознадзора Тюменской области. «За период с 1 января по 17 апреля должностными лицами управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО из ХМАО проконтролировано 359 партий пиломатериалов хвойных пород, предназначенных на экспорт в Республику Узбекистан, общим объемом 29 тысяч кубометров», — сказано на сайте ведомства. Нарушения не обнаружили. Каждая партия древесины прошла обязательную обработку. Это требование Узбекистана по фитосанитарным нормам. Все 359 партий обработали от вредителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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