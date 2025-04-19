19 апреля 2025
18 апреля 2025

ХМАО в лидерах цифрового развития по стране

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел заседание комиссии по цифровому развитию в регионе
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел заседание комиссии по цифровому развитию в регионе Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел заседание комиссии по цифровому развитию. Он подчеркнул, что цифровизация — одна из приоритетных национальных целей до 2030 года. Округ вошел в число лидеров по этому показателю.

«Цифровая трансформация является одной из семи национальных целей развития до 2030 года и перспективе до 2036 года. В первую очередь должна быть достигнута „цифровая зрелость“ ключевых отраслей экономики и социальной сферы», — цитируют слова губернатора ХМАО в telegram-канале окружного департамента информационных технологий и цифрового развития.

По итогам 2024 года регион значительно превысил плановые показатели по цифровой зрелости. Фактический результат составил 95,5% при запланированных 92,8%. Округ вошел в число лидеров рейтинга Минцифры России с оценкой 90,12%.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел заседание комиссии по цифровому развитию. Он подчеркнул, что цифровизация — одна из приоритетных национальных целей до 2030 года. Округ вошел в число лидеров по этому показателю. «Цифровая трансформация является одной из семи национальных целей развития до 2030 года и перспективе до 2036 года. В первую очередь должна быть достигнута „цифровая зрелость“ ключевых отраслей экономики и социальной сферы», — цитируют слова губернатора ХМАО в telegram-канале окружного департамента информационных технологий и цифрового развития. По итогам 2024 года регион значительно превысил плановые показатели по цифровой зрелости. Фактический результат составил 95,5% при запланированных 92,8%. Округ вошел в число лидеров рейтинга Минцифры России с оценкой 90,12%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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