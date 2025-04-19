19 апреля 2025
18 апреля 2025

В городе ХМАО за сутки сгорело сразу два автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины пожара устанавливаются
Причины пожара устанавливаются Фото:

В Нефтеюганске (ЯНАО) за последние сутки произошло возгорание двух автомобилей. О произошедшем сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«Возгорание автомобиля в Нефтеюганске. В результате пожара повреждена внутренняя отделка салона по всей площади два квадратных метра, панель приборов, лобовое стекло», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Во втором случае повреждено навесное оборудование автомобиля. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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В Нефтеюганске (ЯНАО) за последние сутки произошло возгорание двух автомобилей. О произошедшем сообщили в пресс-службе МЧС региона. «Возгорание автомобиля в Нефтеюганске. В результате пожара повреждена внутренняя отделка салона по всей площади два квадратных метра, панель приборов, лобовое стекло», — сообщается в telegram-канале ведомства. Во втором случае повреждено навесное оборудование автомобиля. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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