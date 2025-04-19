В городе ХМАО за сутки сгорело сразу два автомобиля

Причины пожара устанавливаются
В Нефтеюганске (ЯНАО) за последние сутки произошло возгорание двух автомобилей. О произошедшем сообщили в пресс-службе МЧС региона.
«Возгорание автомобиля в Нефтеюганске. В результате пожара повреждена внутренняя отделка салона по всей площади два квадратных метра, панель приборов, лобовое стекло», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Во втором случае повреждено навесное оборудование автомобиля. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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