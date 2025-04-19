Борт Utair во время полета подал срочный сигнал

Самолет благополучно приземлился в Перми
Самолет авиакомпании Utair во время полета из Москвы в Сургут 19 апреля объявил сигнал срочности. В telegram-канале «Aviaincident» сообщается, что стало плохо пассажиру на борту.
«Самолет, следовавший с больным пассажиром на борту, объявил сигнал „ПАН, ПАН“. Рейс авиакомпании Utair 19 апреля Москва (Внуково) — Сургут», — говорится в сообщении.
Самолет приземлился в Перми. Посадка прошла благополучно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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