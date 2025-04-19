19 апреля 2025
18 апреля 2025

Борт Utair во время полета подал срочный сигнал

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет благополучно приземлился в Перми
Самолет благополучно приземлился в Перми Фото:

Самолет авиакомпании Utair во время полета из Москвы в Сургут 19 апреля объявил сигнал срочности. В telegram-канале «Aviaincident» сообщается, что стало плохо пассажиру на борту.

«Самолет, следовавший с больным пассажиром на борту, объявил сигнал „ПАН, ПАН“. Рейс авиакомпании Utair 19 апреля Москва (Внуково) — Сургут», — говорится в сообщении.

Самолет приземлился в Перми. Посадка прошла благополучно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании Utair во время полета из Москвы в Сургут 19 апреля объявил сигнал срочности. В telegram-канале «Aviaincident» сообщается, что стало плохо пассажиру на борту. «Самолет, следовавший с больным пассажиром на борту, объявил сигнал „ПАН, ПАН“. Рейс авиакомпании Utair 19 апреля Москва (Внуково) — Сургут», — говорится в сообщении. Самолет приземлился в Перми. Посадка прошла благополучно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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