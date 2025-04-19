В ХМАО пенсионерка боясь уголовного срока отдала мошенникам 2,5 млн рублей

В Урае (ХМАО) 70-летняя пенсионерка поверила аферистам, которые связались с ней под видом бывшего работодателя. Они убедили ее, что ей грозит уголовное преследование и конфискация средств. В результате югорчанка перевела мошенникам все накопления и кредитные средства на сумму в 2,65 миллиона рублей.
«Через мессенджер гражданке поступило сообщение от якобы руководителя организации, в которой она ранее работала. Ей сообщили, что в ходе проверки был выявлен факт финансирования антиобщественных нужд путем перевода денежных средств с банковских счетов пенсионерки. Неизвестные убедили женщину, что для избежания уголовного преследования необходимо перевести средства на резервную ячейку. Общий ущерб от преступных посягательств составил 2 миллиона 650 тысяч рублей», — сообщается на сайте окружного Управления МВД.
Женщина перевела на счета мошенников 2,45 миллиона рублей собственных накоплений, а также взяла в банке кредит на сумму в 200 тысяч рублей. После связь с мошенниками оборвалась и югорчанка поняла, что ее обманули.
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