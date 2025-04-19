19 апреля 2025
18 апреля 2025

Жительница ХМАО отсудила более ста тысяч рублей компенсации за некачественный бензин

Жительница Югорска отсудила у местной АЗС 117 тысяч рублей после заправки
© Служба новостей «URA.RU»
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На СТО обнаружили серьезные проблемы с впускными клапанами и топливной системой из-за плохого бензина (архивное фото)
На СТО обнаружили серьезные проблемы с впускными клапанами и топливной системой из-за плохого бензина (архивное фото) Фото:

Жительница Югорска (ХМАО) подала в суд на местную АЗС после того, как некачественное топливо повредило ее автомобиль. Женщина заправила машину бензином АИ-92 на 1500 рублей, после чего машина перестала заводиться. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО.

«Жительница Югорска обратилась в суд с иском к одной из АЗС города о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда и судебных расходов. Гражданка заправила принадлежащий ей автомобиль на АЗС топливом АИ-92 на сумму 1500 рублей, после чего доехала до дома и автомобилем не пользовалась», — сообщается на сайте ведомства. На следующий день женщина не смогла завести свою машину.

Специалисты СТО обнаружили серьезные проблемы с впускными клапанами и топливной системой из-за плохого топлива. Ремонт обошелся почти в 72 тысячи рублей. АЗС отказалась добровольно компенсировать расходы, и тогда женщина обратилась в суд.

Суд удовлетворил иск полностью. АЗС должна выплатить женщине 71 917 рублей за ремонт, вернуть 1500 рублей за бензин, заплатить 5000 рублей компенсации морального вреда и штраф 39 208 рублей за отказ решить вопрос мирно. Общая сумма взыскания составила более 117 тысяч рублей.

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Жительница Югорска (ХМАО) подала в суд на местную АЗС после того, как некачественное топливо повредило ее автомобиль. Женщина заправила машину бензином АИ-92 на 1500 рублей, после чего машина перестала заводиться. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО. «Жительница Югорска обратилась в суд с иском к одной из АЗС города о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда и судебных расходов. Гражданка заправила принадлежащий ей автомобиль на АЗС топливом АИ-92 на сумму 1500 рублей, после чего доехала до дома и автомобилем не пользовалась», — сообщается на сайте ведомства. На следующий день женщина не смогла завести свою машину. Специалисты СТО обнаружили серьезные проблемы с впускными клапанами и топливной системой из-за плохого топлива. Ремонт обошелся почти в 72 тысячи рублей. АЗС отказалась добровольно компенсировать расходы, и тогда женщина обратилась в суд. Суд удовлетворил иск полностью. АЗС должна выплатить женщине 71 917 рублей за ремонт, вернуть 1500 рублей за бензин, заплатить 5000 рублей компенсации морального вреда и штраф 39 208 рублей за отказ решить вопрос мирно. Общая сумма взыскания составила более 117 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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