Магнитная буря начнется 22 апреля, а закончится - 23
Магнитные бури накроют ХМАО уже 22 числа, а их воздействие на регион продлится около суток. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«22 апреля магнитосфера в округе станет возбужденной. Примерно с 21:00 начнется магнитная буря, своего пика она достигнет ночью 23 числа, а затем пойдет на спад», сказано на сайте лаборатории.
С вероятностью 85% буря достигнет отметки G2 — среднего уровня. При этом вероятность, что в округе сохранится спокойное состояния составляет менее 1%.
Прогноз магнитных бурь
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