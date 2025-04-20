20 апреля 2025
19 апреля 2025

Магнитные бури накроют ХМАО в ближайшие дни. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Магнитная буря начнется 22 апреля, а закончится - 23
Магнитная буря начнется 22 апреля, а закончится - 23 Фото:

Магнитные бури накроют ХМАО уже 22 числа, а их воздействие на регион продлится около суток. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«22 апреля магнитосфера в округе станет возбужденной. Примерно с 21:00 начнется магнитная буря, своего пика она достигнет ночью 23 числа, а затем пойдет на спад», сказано на сайте лаборатории.

С вероятностью 85% буря достигнет отметки G2 — среднего уровня. При этом вероятность, что в округе сохранится спокойное состояния составляет менее 1%.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото:

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Магнитные бури накроют ХМАО уже 22 числа, а их воздействие на регион продлится около суток. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. «22 апреля магнитосфера в округе станет возбужденной. Примерно с 21:00 начнется магнитная буря, своего пика она достигнет ночью 23 числа, а затем пойдет на спад», сказано на сайте лаборатории. С вероятностью 85% буря достигнет отметки G2 — среднего уровня. При этом вероятность, что в округе сохранится спокойное состояния составляет менее 1%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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