Родители пострадавшего ребенка обратились в полицию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На детской площадке на ул. Таганская,51а в Екатеринбурге произошло ЧП. На 11-летнего ребенка рухнула металлическая конструкция. Родители обратились в полицию.

По предварительным данным, инцидент был накануне. На видео, опубликованном «Четвертым каналом», ребенок качается на качели, примерно через 30 секунд задевает стоящую рядом конструкцию, и она падает на него.

Ребенок самостоятельно поднялся. Предположительно, серьезных травм он не получил. Дозвониться до представителя УМВД РФ по Екатеринбургу к моменту публикации не удалось.