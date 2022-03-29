29 марта 2022

В Екатеринбурге на ребенка упала детская площадка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, многоэтажка, зима, спальный район, детская площадка, снег в городе
Родители пострадавшего ребенка обратились в полицию Фото:

На детской площадке на ул. Таганская,51а в Екатеринбурге произошло ЧП. На 11-летнего ребенка рухнула металлическая конструкция. Родители обратились в полицию.

По предварительным данным, инцидент был накануне. На видео, опубликованном «Четвертым каналом», ребенок качается на качели, примерно через 30 секунд задевает стоящую рядом конструкцию, и она падает на него.

Ребенок самостоятельно поднялся. Предположительно, серьезных травм он не получил. Дозвониться до представителя УМВД РФ по Екатеринбургу к моменту публикации не удалось.

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На детской площадке на ул. Таганская,51а в Екатеринбурге произошло ЧП. На 11-летнего ребенка рухнула металлическая конструкция. Родители обратились в полицию. По предварительным данным, инцидент был накануне. На видео, опубликованном «Четвертым каналом», ребенок качается на качели, примерно через 30 секунд задевает стоящую рядом конструкцию, и она падает на него. Ребенок самостоятельно поднялся. Предположительно, серьезных травм он не получил. Дозвониться до представителя УМВД РФ по Екатеринбургу к моменту публикации не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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