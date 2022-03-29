29 марта 2022
28 марта 2022

Жителей ХМАО похвалили на встрече с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Югра оказалась одним из самых активных регионов в РФ по реализации президентских грантов Фото:

Глава фонда президентских грантов Илья Чукалин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным оценил высокую активность югорчан в реализации гражданских инициатив. Выдержки из разговора с главой государства приводит официальный telegram-канал властей ХМАО.

«Например, взять Ханты-Мансийский автономный округ: у них за предыдущие 15 лет, до создания фонда, было всего 19 инициатив поддержано. Всего! А с нами за пять лет — 402 инициативы, то есть рост в 21 раз», — подчеркнул Чукалин во время встречи с Путиным.

Югорские власти уточнили, что в 2021 году 24 НКО из ХМАО получили поддержку фонда президентских грантов на сумму свыше 40 млн рублей. С января округ вошел в топ-10 регионов России по количеству поданных заявок на участие в новом конкурсе президентских грантов.

Ранее URA.RU сообщало, что российский президент высоко оценил уровень организации Паралимпиады в Ханты-Мансийске. Он обратился с видеоприветствием к участникам соревнований во время торжественной церемонии открытия соревнований.

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Глава фонда президентских грантов Илья Чукалин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным оценил высокую активность югорчан в реализации гражданских инициатив. Выдержки из разговора с главой государства приводит официальный telegram-канал властей ХМАО. «Например, взять Ханты-Мансийский автономный округ: у них за предыдущие 15 лет, до создания фонда, было всего 19 инициатив поддержано. Всего! А с нами за пять лет — 402 инициативы, то есть рост в 21 раз», — подчеркнул Чукалин во время встречи с Путиным. Югорские власти уточнили, что в 2021 году 24 НКО из ХМАО получили поддержку фонда президентских грантов на сумму свыше 40 млн рублей. С января округ вошел в топ-10 регионов России по количеству поданных заявок на участие в новом конкурсе президентских грантов. Ранее URA.RU сообщало, что российский президент высоко оценил уровень организации Паралимпиады в Ханты-Мансийске. Он обратился с видеоприветствием к участникам соревнований во время торжественной церемонии открытия соревнований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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