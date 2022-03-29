Жителей ХМАО похвалили на встрече с Путиным

Глава фонда президентских грантов Илья Чукалин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным оценил высокую активность югорчан в реализации гражданских инициатив. Выдержки из разговора с главой государства приводит официальный telegram-канал властей ХМАО.
«Например, взять Ханты-Мансийский автономный округ: у них за предыдущие 15 лет, до создания фонда, было всего 19 инициатив поддержано. Всего! А с нами за пять лет — 402 инициативы, то есть рост в 21 раз», — подчеркнул Чукалин во время встречи с Путиным.
Югорские власти уточнили, что в 2021 году 24 НКО из ХМАО получили поддержку фонда президентских грантов на сумму свыше 40 млн рублей. С января округ вошел в топ-10 регионов России по количеству поданных заявок на участие в новом конкурсе президентских грантов.
Ранее URA.RU сообщало, что российский президент высоко оценил уровень организации Паралимпиады в Ханты-Мансийске. Он обратился с видеоприветствием к участникам соревнований во время торжественной церемонии открытия соревнований.
Глава фонда президентских грантов Илья Чукалин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным оценил высокую активность югорчан в реализации гражданских инициатив. Выдержки из разговора с главой государства приводит официальный telegram-канал властей ХМАО. «Например, взять Ханты-Мансийский автономный округ: у них за предыдущие 15 лет, до создания фонда, было всего 19 инициатив поддержано. Всего! А с нами за пять лет — 402 инициативы, то есть рост в 21 раз», — подчеркнул Чукалин во время встречи с Путиным. Югорские власти уточнили, что в 2021 году 24 НКО из ХМАО получили поддержку фонда президентских грантов на сумму свыше 40 млн рублей. С января округ вошел в топ-10 регионов России по количеству поданных заявок на участие в новом конкурсе президентских грантов. Ранее URA.RU сообщало, что российский президент высоко оценил уровень организации Паралимпиады в Ханты-Мансийске. Он обратился с видеоприветствием к участникам соревнований во время торжественной церемонии открытия соревнований.