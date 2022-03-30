Свердловчанке, державшей маленькую дочь в шкафу, вынесен приговор

31 марта 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

В Карпинске оглашен приговор женщине, которая в шкафу держала новорожденную дочь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карпинске (Свердловская область) вынесли приговор женщине, державшей в шкафу новорожденную дочь. Обвиняемой суд назначил пять лет лишения свободы и штраф в 60 тысяч рублей, с отсрочкой исполнения наказания до достижения средним ребенком, которому сейчас пять лет, возраста 14 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Карпинский городской суд назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 60 тыс. рублей, с отсрочкой исполнения наказания в виде лишения свободы вплоть до достижения средним ребенком возраста 14 лет», — рассказали в пресс-службе. Приговор не вступил в законную силу. В суде были предоставлены доказательства, что женщина оставляла новорожденную дочь дома одну. Кроме того, также было отмечено, что мать держала ребенка в спортивной сумке и запирала в шкафу. Шестимесячную девочку в запертом шкафу обнаружили подруги Юлии в 2021 году. Женщина рассказывала, что не хотела третьего ребенка. Истощенную малышку на вертолете привезли из Карпинска в Екатеринбург. У девочки диагностировали дистрофию третьей степени. По сообщению источников, отец девочки знал о новорожденной, но не хотел признавать ее. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Карпинске (Свердловская область) вынесли приговор женщине, державшей в шкафу новорожденную дочь. Обвиняемой суд назначил пять лет лишения свободы и штраф в 60 тысяч рублей, с отсрочкой исполнения наказания до достижения средним ребенком, которому сейчас пять лет, возраста 14 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Карпинский городской суд назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 60 тыс. рублей, с отсрочкой исполнения наказания в виде лишения свободы вплоть до достижения средним ребенком возраста 14 лет», — рассказали в пресс-службе. Приговор не вступил в законную силу. В суде были предоставлены доказательства, что женщина оставляла новорожденную дочь дома одну. Кроме того, также было отмечено, что мать держала ребенка в спортивной сумке и запирала в шкафу. Шестимесячную девочку в запертом шкафу обнаружили подруги Юлии в 2021 году. Женщина рассказывала, что не хотела третьего ребенка. Истощенную малышку на вертолете привезли из Карпинска в Екатеринбург. У девочки диагностировали дистрофию третьей степени. По сообщению источников, отец девочки знал о новорожденной, но не хотел признавать ее.