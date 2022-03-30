30 марта 2022

В челябинском селе брат-рецидивист изнасиловал малолетнюю сестру

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемого в тяжком преступлении задержали Фото:

В одном из сел Аргаяшского района Челябинской области 26-летний, ранее судимый за аналогичное преступление мужчина, обвиняется в изнасиловании родной 11-летней сестры. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«О преступлении сообщила мать девочки и подозреваемого парня. Он был осужден ранее за изнасилование и освободился в 2018 году, с тех пор жил с родителями и младшей сестрой. В конце марта этого года он изнасиловал девочку прямо дома», — рассказал источник.

Сейчас подозреваемый мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование малолетней»). В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области пообещали URA.RU прокомментировать информацию позже.

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В одном из сел Аргаяшского района Челябинской области 26-летний, ранее судимый за аналогичное преступление мужчина, обвиняется в изнасиловании родной 11-летней сестры. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «О преступлении сообщила мать девочки и подозреваемого парня. Он был осужден ранее за изнасилование и освободился в 2018 году, с тех пор жил с родителями и младшей сестрой. В конце марта этого года он изнасиловал девочку прямо дома», — рассказал источник. Сейчас подозреваемый мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование малолетней»). В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области пообещали URA.RU прокомментировать информацию позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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