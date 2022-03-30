В челябинском селе брат-рецидивист изнасиловал малолетнюю сестру

Обвиняемого в тяжком преступлении задержали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В одном из сел Аргаяшского района Челябинской области 26-летний, ранее судимый за аналогичное преступление мужчина, обвиняется в изнасиловании родной 11-летней сестры. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«О преступлении сообщила мать девочки и подозреваемого парня. Он был осужден ранее за изнасилование и освободился в 2018 году, с тех пор жил с родителями и младшей сестрой. В конце марта этого года он изнасиловал девочку прямо дома», — рассказал источник.

Сейчас подозреваемый мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование малолетней»). В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области пообещали URA.RU прокомментировать информацию позже.