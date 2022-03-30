30 марта 2022

Тюменец и его 11-летний ребенок погибли, отравившись газом. Еще три человека попали в больницу

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Водонапорная колонка с подогревом. Курган, газ, газовые трубы, онеопасно
Также газом отравились женщина и двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев Фото:

В Тюмени из-за отравления газом погибли мужчина и ребенок 11 лет. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что газом также отравились женщина и двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев. В тяжелом состоянии они были доставлены в больницу.

«Сегодня в дневное время в Тюмени в результате отравления газом погиб мужчина и ребенок 11 лет. Женщина и еще двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место происшествия выезжал прокурор Ленинского округа г. Тюмени», — сообщает официальный сайт ведомства.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских инициировал проведение проверки исполнения законодательства, регламентирующего соблюдение правил эксплуатации газового оборудования и бытовой техники. Провести ее поручено прокуратуре Ленинского округа Тюмени.

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В Тюмени из-за отравления газом погибли мужчина и ребенок 11 лет. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что газом также отравились женщина и двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев. В тяжелом состоянии они были доставлены в больницу. «Сегодня в дневное время в Тюмени в результате отравления газом погиб мужчина и ребенок 11 лет. Женщина и еще двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место происшествия выезжал прокурор Ленинского округа г. Тюмени», — сообщает официальный сайт ведомства. Прокурор Тюменской области Владислав Московских инициировал проведение проверки исполнения законодательства, регламентирующего соблюдение правил эксплуатации газового оборудования и бытовой техники. Провести ее поручено прокуратуре Ленинского округа Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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