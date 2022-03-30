Тюменец и его 11-летний ребенок погибли, отравившись газом. Еще три человека попали в больницу

31 марта 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Также газом отравились женщина и двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени из-за отравления газом погибли мужчина и ребенок 11 лет. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что газом также отравились женщина и двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев. В тяжелом состоянии они были доставлены в больницу. «Сегодня в дневное время в Тюмени в результате отравления газом погиб мужчина и ребенок 11 лет. Женщина и еще двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место происшествия выезжал прокурор Ленинского округа г. Тюмени», — сообщает официальный сайт ведомства. Прокурор Тюменской области Владислав Московских инициировал проведение проверки исполнения законодательства, регламентирующего соблюдение правил эксплуатации газового оборудования и бытовой техники. Провести ее поручено прокуратуре Ленинского округа Тюмени. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени из-за отравления газом погибли мужчина и ребенок 11 лет. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что газом также отравились женщина и двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев. В тяжелом состоянии они были доставлены в больницу. «Сегодня в дневное время в Тюмени в результате отравления газом погиб мужчина и ребенок 11 лет. Женщина и еще двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место происшествия выезжал прокурор Ленинского округа г. Тюмени», — сообщает официальный сайт ведомства. Прокурор Тюменской области Владислав Московских инициировал проведение проверки исполнения законодательства, регламентирующего соблюдение правил эксплуатации газового оборудования и бытовой техники. Провести ее поручено прокуратуре Ленинского округа Тюмени.