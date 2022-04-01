Лавров рассказал о продвижении в переговорах России и Украины

Россия и Украина продвинулись в вопросе нейтрального статуса Украины на переговорах. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Движение вперед на переговорах Москвы и Киева есть, в том числе и в том, что касается внеблокового статуса Украины», — заявил Лавров. Дальнейшие контакты России и Украины прорабатываются, отметил дипломат.
Россия проводит специальную операцию на территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля с 2022 года. Глава государства отмечал, что главной целью ВС РФ является помощь республикам Донбасса, а не оккупация территорий страны.
Россия и Украина продвинулись в вопросе нейтрального статуса Украины на переговорах. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Движение вперед на переговорах Москвы и Киева есть, в том числе и в том, что касается внеблокового статуса Украины», — заявил Лавров. Дальнейшие контакты России и Украины прорабатываются, отметил дипломат. С начала спецоперации РФ на Украине прошло несколько раундов российско-украинских переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что Киев выразил готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Помимо этого Украина согласилась отказаться от вступления в НАТО. Россия проводит специальную операцию на территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля с 2022 года. Глава государства отмечал, что главной целью ВС РФ является помощь республикам Донбасса, а не оккупация территорий страны.