Лавров рассказал о продвижении в переговорах России и Украины

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Лавров: в переговорах РФ и Украины есть продвижение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина продвинулись в вопросе нейтрального статуса Украины на переговорах. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Движение вперед на переговорах Москвы и Киева есть, в том числе и в том, что касается внеблокового статуса Украины», — заявил Лавров. Дальнейшие контакты России и Украины прорабатываются, отметил дипломат.

С начала спецоперации РФ на Украине прошло несколько раундов российско-украинских переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что Киев выразил готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Помимо этого Украина согласилась отказаться от вступления в НАТО.

Россия проводит специальную операцию на территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля с 2022 года. Глава государства отмечал, что главной целью ВС РФ является помощь республикам Донбасса, а не оккупация территорий страны.

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Россия и Украина продвинулись в вопросе нейтрального статуса Украины на переговорах. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Движение вперед на переговорах Москвы и Киева есть, в том числе и в том, что касается внеблокового статуса Украины», — заявил Лавров. Дальнейшие контакты России и Украины прорабатываются, отметил дипломат. С начала спецоперации РФ на Украине прошло несколько раундов российско-украинских переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что Киев выразил готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Помимо этого Украина согласилась отказаться от вступления в НАТО. Россия проводит специальную операцию на территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля с 2022 года. Глава государства отмечал, что главной целью ВС РФ является помощь республикам Донбасса, а не оккупация территорий страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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