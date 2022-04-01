Британцы предрекают Западу поражение после «смелого шага» Путина

01 апреля 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поступил смело, считают британцы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту В Великобритании ожидают поражения Запада после решения президента РФ Владимира Путина продавать недружественным странам газ только за рубли. Так читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на решение Лондона и стран Евросоюза не покупать газ за рубли. «Это смелый шаг со стороны Путина. Он разоблачает наш блеф. Сможет ли Запад достаточно быстро переключить поставки, чтобы пережить прекращение поставок? Или немцы (основной рынок России) уступят давлению и заплатят в рублях?» — отметил читатель с ником Yorkshireman. Другой комментатор с ником Woodyyfz задался вопросом, кто проиграет в этом противостоянии. «Кто дольше протянет — страны без газа или Россия без доходов?» — написал он. «ЕС моргнет первым. В конце концов, им достаточно открыть счет в российском банке. По сути, они должны перевести евро или доллары в российскую банковскую систему, прежде чем платить за этот газ в рублях», — написал пользователь с ником Tim Coleman. Lucasmaximus назвал газ «козырной картой» Путина. «Президент России умный, теперь он контролирует всю Европу, западным лидерам предстоит понять, что зеленая энергия слаба», — высказался DiggFerkelV2. Еще один читатель назвал «глупым и безумным» решение стран Евросоюза по закрытию угольных и атомных электростанций, которые потом полагаются на российскую энергию. Ранее Путин подписал указ о продаже газа за рубли для недружественных государств. Среди них США, страны ЕС, Великобритания и другие. Российского лидера поддержали в этом вопросе 76% граждан, 27% заявили, что это приведет к укреплению рубля, передавал ВЦИОМ. Великобритания не планирует покупать газ за рубли, заявлял позднее пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона. Платить рублями также отказались Франция и Германия. Отключения с 1 апреля поставок из-за отсутствия рублевых платежей не будет, цитирует телеканал 360 пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, оплата за топливо будет в конце этого или начале следующего месяца, пишет Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Великобритании ожидают поражения Запада после решения президента РФ Владимира Путина продавать недружественным странам газ только за рубли. Так читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на решение Лондона и стран Евросоюза не покупать газ за рубли. «Это смелый шаг со стороны Путина. Он разоблачает наш блеф. Сможет ли Запад достаточно быстро переключить поставки, чтобы пережить прекращение поставок? Или немцы (основной рынок России) уступят давлению и заплатят в рублях?» — отметил читатель с ником Yorkshireman. Другой комментатор с ником Woodyyfz задался вопросом, кто проиграет в этом противостоянии. «Кто дольше протянет — страны без газа или Россия без доходов?» — написал он. «ЕС моргнет первым. В конце концов, им достаточно открыть счет в российском банке. По сути, они должны перевести евро или доллары в российскую банковскую систему, прежде чем платить за этот газ в рублях», — написал пользователь с ником Tim Coleman. Lucasmaximus назвал газ «козырной картой» Путина. «Президент России умный, теперь он контролирует всю Европу, западным лидерам предстоит понять, что зеленая энергия слаба», — высказался DiggFerkelV2. Еще один читатель назвал «глупым и безумным» решение стран Евросоюза по закрытию угольных и атомных электростанций, которые потом полагаются на российскую энергию. Ранее Путин подписал указ о продаже газа за рубли для недружественных государств. Среди них США, страны ЕС, Великобритания и другие. Российского лидера поддержали в этом вопросе 76% граждан, 27% заявили, что это приведет к укреплению рубля, передавал ВЦИОМ. Великобритания не планирует покупать газ за рубли, заявлял позднее пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона. Платить рублями также отказались Франция и Германия. Отключения с 1 апреля поставок из-за отсутствия рублевых платежей не будет, цитирует телеканал 360 пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, оплата за топливо будет в конце этого или начале следующего месяца, пишет Life.